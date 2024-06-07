Σε… ανάμενα κάρβουνα για Λιβάι στην ΑΕΚ

Το νέο πρόβλημα τραυματισμού του Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος είναι στην αποστολή του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, έχει προκαλέσει προβληματισμό στις τάξεις της ΑΕΚ.

Ο διεθνής επιθετικός δέχθηκε αρκετά και σκληρά μαρκαρίσματα από την ομάδα της Γρενάδα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει ως τραυματίας από την αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρότι ο παίκτης έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τις Μπαχάμες και αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολος.

Οι γιατροί της ΑΕΚ επικοινώνησαν με εκείνους του Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για την κατάσταση του Λιβάι.

Από την πλευρά του, ο Ματίας Αλμέιδα δεν θέλει να σκέφτεται πως θα ξεκινήσει η προετοιμασία και δεν θα έχει στη διάθεσή του σημαντικές μονάδες, όπως είναι ο διεθνής στράικερ του «Δικεφάλου». Άλλωστε, επιθυμία του Αργεντινού τεχνικού ήταν φέτος να έχει κανονικά στη διάθεσή του τον 26χρονο φορ.

