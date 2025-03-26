Νέα δεδομένα: «Το NBA θα υποβάλει έκθεση για ευρωπαϊκή λίγκα μαζί με τη FIBA»

Σαν «βόμβα» έσκασε την Τρίτη (25/03) το δημοσίευμα του «Sportico», που αναφερόταν στο πλάνο του NBA για τη δημιουργία μιας κλειστής ευρωπαϊκής λίγκας με τη συμμετοχή 8-10 κορυφαίων ομάδων της ηπείρου, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και ο Ολυμπιακός.



Μάλιστα, το ρεπορτάζ της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ανέφερε πως το θέμα θα τεθεί σε ψηφοφορία μεταξύ των 30 ιδιοκτητών των ομάδων της κορυφαίας Λίγκας, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την υλοποίηση του πλάνου αυτού. Φαίνεται, ωστόσο, πως δεν έχουν έτσι τα πράγματα.

Συγκεκριμένα, το «Sportico» ανανέωσε το δημοσίευμά του, στο οποίο πρόσθεσε τη θέση ενός εκπροσώπου του. Αυτόςμεν ότι το συγκεκριμένο πλάνο θα συζητηθεί, χωρίς όμως να μιλήσει για επικείμενηεπί του θέματος από τουςτης λίγκας.«Στη συνεδρίαση τουαυτή την εβδομάδα, η λίγκα θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τηενός νέου πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών στην Ευρώπη, σε συνεργασία με τη FIBA», ανέφερε σε δήλωσή του εκπρόσωπος της λίγκας. Κάτι που δείχνει πως δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί επίσημη ψηφοφορία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

