Sportico: «Το NBA θέλει λίγκα με 8-10 ομάδες στην Ευρώπη - Μέσα η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός»

Με γρήγορους ρυθμούς φαίνεται πως κινείται το NBA έτσι ώστε να επεκταθεί στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sportico, το θέμα θα τεθεί προς ψηφοφορία από τους 30 ιδιοκτήτες των ομάδων της κορυφαίας Λίγκας.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο φαίνεται να περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κλειστής ευρωπαϊκής λίγκας με την συμμετοχή 8-10 κορυφαίων ομάδων της ηπείρου, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται η Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και ο Ολυμπιακός.

Παράλληλα το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι: «Τα franchises σε μέρη όπως το Λονδίνο ή το Παρίσι θα μπορούσαν να πωληθούν για τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την πρόταση, ενώ το πρωτάθλημα θα πουλήσει τις μόνιμες θέσεις δικαιόχρησης σε εξωτερικούς επενδυτές, με το ΝΒΑ να κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου και τους ιδιοκτήτες δικαιόχρησης να κατέχουν το άλλο 50%».

Yπενθυμίζουμε πως, μεταξύ άλλων, φέρεται πως υπάρχει η πρόθεση να «αναγεννηθεί» το μπασκετικό τμήμα της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και να δημιουργηθεί το αντίστοιχο της Μάντσεστερ Σίτι, έτσι ώστε να συμμετάσχουν και αυτά στη λίγκα αυτή.

Η ψηφοφορία έρχεται μετά από πολύ καιρό συζητήσεων σχετικά με το πώς το ΝΒΑ θα μπορούσε να επεκταθεί αποτελεσματικά στην Ευρώπη. Μένει να φανεί αν τα αποτελέσματα θα θέσουν πράγματι σε πλήρη δράση το... σχέδιο της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

