Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στις αναμετρήσεις των «αιωνίων» με Μονακό και Παρί

Η τελευταία φετινή διαβολοβδομάδα της Euroleague ολοκληρώνεται με τους «αιώνιους» να έχουν… ραντεβού με γαλλικές ομάδες και τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 να σας μεταφέρει όλη τη δράση!

Την Πέμπτη (27/03) στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μονακό, στη μεγάλη επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη στο ΣΕΦ για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό ματς. Οι Πειραιώτες θέλουν να επανέλθουν στις επιτυχίες και να παραμείνουν στην κορυφή, ενώ οι Μονεγάσκοι ψάχνουν τη νίκη στο κυνήγι της τετράδας. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας.

Την Παρασκευή (28/03) έρχεται η σειρά του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενούν την Παρί στις 21:15 σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, με φόντο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των πλέι οφ. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά τη λήξη των αγώνων, ακολουθούν σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού και γύρω στα μεσάνυχτα σειρά παίρνουν οι ακροατές, όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Ολυμπιακός-Mονακό, Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Παρί.

Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

