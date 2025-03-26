Παναθηναϊκός: Κατάμεστη η Λεωφόρος για το ματς με Αθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τον Αθηναϊκό στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» της Λεωφόρου (19:30, ERT Sports 1), στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό της Α1 Γυναικών, και ψάχνει νίκη ώστε να παραμείνει ζωντανός για την πρόκριση και να μη γνωρίσει τον αποκλεισμό.



Μάλιστα, οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως σε αυτή την προσπάθεια θα έχουν την αμέριστη στήριξη του κόσμου τους, ο οποίος εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση, που θα λάβει χώρα σε κατάμεστο γήπεδο.

«Οενημερώνει ότιγια τον απογευματινό αγώνα μπάσκετ γυναικών με τον Αθηναϊκό. Όσοι-ες δεν πρόλαβαν να πάρουνθα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το ματς τηλεοπτικά από το ERT Sports 1», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

