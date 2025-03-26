Απολύθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Πάουλο Μπέντο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελεί ο Πάουλο Μπέντο.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της αραβικής χώρας ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού μαζί με όλο του το επιτελείο, μετά από σχεδόν μία διετία.

Κι αυτό παρότι η ομάδα παραμένει ζωντανή για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, μετά το δύσκολο διπλό ενάντια στη Βόρεια Κορέα.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού ψάχνει πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχοντας εργαστεί νωρίτερα για τέσσερα χρόνια στην εθνική της Νότιας Κορέας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.