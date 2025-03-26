Λογαριασμός
Απολύθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ο Πάουλο Μπέντο

Παρότι η ομάδα του έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο Πάουλο Μπέντο απολύθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Μπέντο

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελεί ο Πάουλο Μπέντο.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της αραβικής χώρας ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού μαζί με όλο του το επιτελείο, μετά από σχεδόν μία διετία.

Κι αυτό παρότι η ομάδα παραμένει ζωντανή για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, μετά το δύσκολο διπλό ενάντια στη Βόρεια Κορέα.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού ψάχνει πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχοντας εργαστεί νωρίτερα για τέσσερα χρόνια στην εθνική της Νότιας Κορέας.

Πηγή: sport-fm.gr

Μουντιάλ ποδόσφαιρο
