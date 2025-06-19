NBA: Πουλήθηκαν οι Λος Άντζελες Λέικερς έναντι 10 δισ. δολαρίων

Η οικογένεια Buss συμφώνησε να πουλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των Λος Άντζελες Λέικερς στον επιχειρηματία Μαρκ Γουόλτερ σε μια συμφωνία που αποτιμά την ομάδα στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNBC που επικαλείται άτομα που έχουν γνώση των όρων της συμφωνίας.

Η πώληση αυτή θα σημάνει νέο ρεκόρ για τις αποτιμήσεις στο ΝΒΑ. Η Crypto.com Arena, όπου παίζουν οι Λέικερς, ανήκει στην AEG και δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία.

Οι πιο πρόσφατες επίσημες αποτιμήσεις ομάδων του ΝΒΑ από το CNBC κατέταξαν τους Λέικερς στην τρίτη θέση όσον αφορά την αξία τους, στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Ο Μαρκ Γουόλτερ σύναψε συμφωνία για την απόκτηση πρόσθετων συμφερόντων στους Λος Άντζελες Λέικερς του ΝΒΑ, των οποίων είναι μέτοχος από το 2021», ανέφερε εκπρόσωπος του Γουόλτερ σε δήλωσή του στο CNBC.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Jeanie Buss θα διατηρήσει ένα μειοψηφικό μερίδιο στην ομάδα που της ανήκει από τότε που η οικογένειά της αγόρασε την ομάδα.

Ο Γουόλτερ είναι διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Guggenheim Partners και δεν είναι νέος στον χώρο της αθλητικής ιδιοκτησίας. Είναι επίσης ο κύριος ιδιοκτήτης των Los Angeles Dodgers του MLB, των Sparks του WNBA και της επικείμενης ομάδας της Cadillac στη Formula 1. Είναι επίσης ιδιοκτήτης της επαγγελματικής γυναικείας λίγκας χόκεϊ.

Ο πρώην θρύλος των Λέικερς Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον, ο οποίος είναι επίσης συνέταιρος του Γουόλτερ, εξήρε τη συναλλαγή σε ανάρτησή του στο X. «Μπράβο στην αδελφή μου Jeanie Buss που πέτυχε μια απίστευτη συμφωνία και επέλεξε το σωστό άτομο για να συνεχίσει την κληρονομιά και την παράδοση των Λέικερς», δήλωσε ο Τζόνσον. «Ο Μαρκ Γουόλτερ είναι η καλύτερη επιλογή».

Οι αποτιμήσεις των ομάδων στο ΝΒΑ έχουν εκτοξευθεί από τότε που το πρωτάθλημα ολοκλήρωσε την πιο πρόσφατη συμφωνία για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης, η οποία αποτιμάται σε 77 δισ. δολάρια για 11 χρόνια.

Τον Μάρτιο, οι Μπόστον Σέλτικς πωλήθηκαν έναντι του τότε ρεκόρ των 6,1 δισ. δολαρίων στον Bill Chisholm.

Οι Σέλτικς και οι Λέικερς είναι αναμφισβήτητα δύο από τις πιο σημαντικές ομάδες στο ΝΒΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.