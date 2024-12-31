NBA: Στο «σφυρί» τέσσερις παίκτες των Λέικερς για ανταλλαγή

Σε μια κίνηση που ελάχιστοι περίμεναν, οι Λέικερς προχώρησαν πριν από δύο ημέρες στην ανταλλαγή του Ντ' Άντζελο Ράσελ για λογαριασμό του Ντόριαν Φίνισι-Σμιθ των Μπρούκλιν Νετς.

Αυτό το trade φαίνεται πως ήταν απλώς το... πρόγευμα για την ομάδα του Λος Άντζελες, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, οι «λιμνάνθρωποι» αναμένεται να προχωρήσουν και σε άλλες κινήσεις, θέλοντας έτσι να ενισχύσουν το ρόστερ τους με φόντο μια καλή πορεία στα playoffs.

Για αυτό τον λόγο, έχουν βάλει στην «βιτρίνα» τους τέσσερις παίκτες. Ο λόγος για τους Ρούι Χατσιμούρα, Γκέιμπ Βίνσεντ, Τζάρεντ Βάντερμπιλτ και Χουντ-Σιφίνο, για τους οποίους και θα δεχθούν προτάσεις για trade.

