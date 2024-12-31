Ένα βίντεο γεμάτο Ελλάδα, με την UEFA να δημοσιεύει τα 15 ομορφότερα γκολ του Conference League για στο 2024, τρία εκ των οποίων έχουν σημειωθεί από ομάδες της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει διπλή εκπροσώπηση, ενώ ο Ολυμπιακός μονή. Για το «τριφύλλι» εντός λίστας βρίσκεται το γκολ του Τζούρισιτς κόντρα στην Τζουργκάρντεν, καθώς επίσης και το μυθικό τέρμα που σκόραρε ο Φώτης Ιωαννίδης κόντρα στην Ντινάμο Μινσκ και ολοκλήρωσε τον θρίαμβο πρόκρισης των «πρασίνων» στα playoffs της διοργάνωσης.

Για τους ερυθρόλευκους, δεν θα μπορούσε να λείπει το φοβερό ψαλίδι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το οποίο πέρα από την ομορφιά του ήταν και καθοριστικό, με τον Ολυμπιακό να παίρνει μια ονειρική πρόκριση κόντρα στους Ισραηλινούς και στη συνέχεια να κατακτά το τρόπαιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα γκολ προβάλλονται με τυχαία σειρά, κάτι το οποίο αδικεί τους Ιωαννίδη και Ελ Κααμπί, καθώς άνετα θα μπορούσαν τα δικά τους ποιήματα να βρίσκονται στην κορυφή.

Δείτε τα 15 καλύτερα γκολ του Conference League για το 2024:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.