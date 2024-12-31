«Όχι» της Λίβερπουλ σε πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον Αλεξάντερ-Άρνολντ

Στο προσκήνιο των ισπανικών και βρετανικών Μέσων βρίσκεται το μέλλον του Αλεξάντερ Άρνολντ με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προσπαθεί να πάρει τον παίκτη από τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων, οι «μερένχες» φαίνεται πως έκαναν την κίνησή τους και κατέθεσαν επίσημη πρόταση αγοράς του 26χρονου αμυντικού ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Μια προσφορά την οποία ωστόσο απέρριψε με... συνοπτικές διαδικασίες η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ. Μάλιστα, οι «reds» δεν άφησαν τους Μαδριλένους ούτε να πουν ένα χρηματικό ποσό, θέλοντας έτσι να τους καταστήσουν σαφές πως ο διεθνής Άγγλος δεν πωλείται.

Με δεδομένο πως το συμβόλαιο του Άρνολντ ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, η Λίβερπουλ φαίνεται διατεθειμένη να εκμεταλλευτεί τους έξι μήνες που έχει μπροστά της ώστε να τον μεταπείσει να παραμείνει κάτοικος «Άνφιλντ» για πολλά ακόμα χρόνια.

