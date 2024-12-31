«Μπεσίκτας και δύο ομάδες της Κίνας θέλουν τον Τσικίνιο»

Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να βρίσκεται προ των πυλών, ολοένα και περισσότερα δημοσιεύματα, που αφορούν τις ελληνικές ομάδες, θα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Εκρέμ Κονούρ, τρεις ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Τσικίνιο από τον Ολυμπιακό.

Ο λόγος για τις Μπεσίκτας, Σανγκάι Πορτ και Σανγκάη Σενχουά, με τις δύο τελευταίες να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Κίνας.

Παρ' όλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν πρόθεση να πουλήσουν βασικούς ποδοσφαιριστές τους, με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό να αποτελεί και φέτος ένα από τα βασικά «εργαλεία» στα χέρια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τη φετινή σεζόν, ο 29χρονος άσος αριθμεί συνολικά 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει δύο γκολ, ενώ έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ.

