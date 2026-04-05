Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του NBA γύρω από τη διαφωνία μεταξύ των Μιλγουόκι Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και τη συμμετοχή του στους αγώνες.

Η λίγκα επιβεβαίωσε επίσημα ότι η υπόθεση εξετάζεται, τονίζοντας πως «ορισμένα στοιχεία παραμένουν υπό αμφισβήτηση», ενώ ξεκαθάρισε πως υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς το πλάνο επιστροφής του Έλληνα σταρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του NBA, οι Μπακς είχαν προγραμματίσει για τον Αντετοκούνμπο συμμετοχή σε προπονήσεις τριών εναντίον τριών, στο πλαίσιο της αποκατάστασής του, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να λάβει μέρος. Παράλληλα, υπάρχει διαφορετική εκδοχή για το αν του ζητήθηκε να συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τη λίγκα να συνεχίζει τη διερεύνηση.

Αντετοκούνμπο: «Είμαι υγιής, θέλω να παίξω»

Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

«Είμαι υγιής. Δεν μου αρέσει όταν με αναγκάζουν να κάνω πράγματα αντίθετα με τη φύση μου. Είμαι παίκτης. Πληρώνομαι για να παίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά πριν από την ήττα των Μπακς από τους Σέλτικς.

Σε άλλο σημείο, τόνισε με έντονο ύφος: «Ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε. Το να μου λένε να μην παίξω ή να μην αγωνιστώ, είναι σαν χαστούκι στο πρόσωπό μου».

Από την πλευρά τους, οι Μπακς συνεχίζουν να δηλώνουν πως ο «Greek Freak» παραμένει εκτός λόγω υπερέκτασης στο αριστερό γόνατο και οστικού οιδήματος, τραυματισμός που υπέστη στις 15 Μαρτίου απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς.

Παρά το γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο συμμετέχει κανονικά στα pregame warmups χωρίς εμφανή περιορισμό, η ομάδα τον έχει αφήσει εκτός για 11 συνεχόμενα παιχνίδια, ενώ το ματς με τους Μέμφις Γκρίζλις θα είναι το 42ο που χάνει φέτος — αριθμός ρεκόρ για την καριέρα του.

Η απόφαση αυτή συνδέεται και με τον αποκλεισμό των Μπακς από τα playoffs, κάτι που φαίνεται να εντείνει τη διαφωνία, καθώς ο ίδιος ο παίκτης δεν επιθυμεί να «κλείσει» πρόωρα τη σεζόν.

Ρίβερς: «Δεν έπρεπε να βγει προς τα έξω»

Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα, τονίζοντας:

«Δεν μου αρέσει που όλο αυτό είναι δημόσιο. Αυτά είναι ζητήματα που οι ενήλικες τα λύνουν μεταξύ τους, σε ένα δωμάτιο. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν προς τα έξω».

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της αβεβαιότητας γύρω από το μέλλον του Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι. Ο 31χρονος σταρ έχει δικαίωμα να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο αξίας έως 275 εκατομμυρίων δολαρίων τον προσεχή Οκτώβριο.

