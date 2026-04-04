Θριάμβευσε στο Πόρτο η κ-15 του Παναθηναϊκού, κατακτώντας τίτλο σε τουρνουά

Τα πιτσιρίκια του τμήματος κ-15 του Παναθηναϊκού πανηγύρισαν μια μεγάλη επιτυχία στο Πόρτο, κατακτώντας το τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν.

Το «τριφύλλι» πήρε μέρος στο 5ο Porto International Cup μαζί με ομάδες ίδιας ηλικιακής κατηγορίας από κλαμπ όπως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου οι «πράσινοι» έφτασαν στη μεγάλη επιτυχία και σήκωσαν και το τρόπαιο πανηγυρίζοντας έξαλλα τη διάκριση για την οποία δούλεψαν πολύ και με την οποία απέδειξαν πως τα πράγματα στην πράσινη Ακαδημία, μετά την αναδιοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από το καλοκαίρι, αποφέρουν καρπούς.

