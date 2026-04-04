Ο Μουστάφα Φαλ έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον τραυματισμό που τον διατήρησε για τουλάχιστον 10 μήνες στα πιτς και δηλώνει έτοιμος να πατήσει και πάλι παρκέ.

Ο Γάλλος σε δηλώσεις που παραχώρησε στάθηκε στη δύσκολη περίοδο μακριά από τα γήπεδα, ενώ ανέφερε πως είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το σημείο της σεζόν να ενταχθεί πλήρως με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μουστάφα Φαλ:

«Δέκα μήνες είναι πολύς καιρός. Είναι πολύς καιρός.

Είναι μια ολόκληρη διαδικασία, είναι πραγματικά ενοχλητικό, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν είναι ότι είχα άλλη επιλογή. Αντιμετώπισα αυτή την περίοδο όσο καλύτερα μπορούσα, και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα».

Για την επιστροφή του: «Είναι μια ευαίσθητη κατάσταση, όμως, γιατί βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν και έχουμε μεγάλους στόχους, οπότε είναι δύσκολο να επανενταχθώ στο ρόστερ σε αυτό το σημείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είμαι έτοιμος να παίξω».

Για τη σχέση του με τους άλλους Γάλλους της ομάδας (Φουρνιέ και Νιλικίνα): «Εκτός εργασίας, ο Φρανκ, ο Έβαν και εγώ τα πάμε πολύ καλά. Όμως μέχρι τώρα, ήμουν λίγο στο περιθώριο της ομάδας. Τις περισσότερες φορές, δεν προπονούμουν μαζί τους και δεν ταξίδευα μαζί τους.

Μόνο πρόσφατα άρχισα να περνάω πολύ περισσότερο χρόνο μαζί τους. Με τον Έβαν, η σύνδεσή μας ήταν ήδη εμφανής πέρυσι. Με τον Φρανκ, δεν είχα ακόμα την ευκαιρία να παίξω».

Για το πιεσμένο πρόγραμμα των ομάδων και τη σχέση του με τους τραυματισμούς: «Νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο. Η σεζόν είναι μεγάλη, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, είναι κάτι που πρέπει να επανεξεταστεί; Δεν είναι στο χέρι μου να το αποφασίσω, και δεν θέτω στον εαυτό μου αυτό το ερώτημα. Απλώς προσπαθώ να παίζω όποτε μπορώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.