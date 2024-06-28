Λογαριασμός
Πήρε τον ΝΒΑερ Άντμιραλ Σκόφιλντ η Βιλερμπάν

Ενισχύθηκε με τον Αμερικανό φόργουορντ Άντμιραλ Σκόφιλντ η Βιλερμπάν

Άντμιραλ Σκόφιλντ

Την απόκτηση του Άντμιραλ Σκόφιλντ ανακοίνωσε η Βιλερμπάν για έναν χρόνο. Ο 27χρονος φόργουορντ (1,97μ.) έχει αγωνιστεί για τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ, τις τέσσερις τελευταίες στο Ορλάντο, με το οποίο είχε 23 εμφανίσεις αλλά με πολύ περιορισμένο ρόλο (1,1 πόντους σε 3,3 λεπτά ανά αγώνα).

Στην G-League, πάντως, είχε φέτος καλή παρουσία με 14,7 πόντους (34,3% στα τρίποντα) και 5,9 ριμπάουντ καρά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr

NBA
