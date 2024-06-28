Την απόκτηση του Άντμιραλ Σκόφιλντ ανακοίνωσε η Βιλερμπάν για έναν χρόνο. Ο 27χρονος φόργουορντ (1,97μ.) έχει αγωνιστεί για τέσσερις σεζόν στο ΝΒΑ, τις τέσσερις τελευταίες στο Ορλάντο, με το οποίο είχε 23 εμφανίσεις αλλά με πολύ περιορισμένο ρόλο (1,1 πόντους σε 3,3 λεπτά ανά αγώνα).



Στην G-League, πάντως, είχε φέτος καλή παρουσία με 14,7 πόντους (34,3% στα τρίποντα) και 5,9 ριμπάουντ καρά μέσο όρο.

Welcome on board @Uncle_Scho 🫡



✍️ Poste 4 anglo-américain, Admiral SCHOFIELD (27 ans, 1m97) rejoint les rangs de LDLC ASVEL pour la saison prochaine. Dominant en G-League (14.7 points à 34.3% à trois points et 5.9 rebonds), Admiral a également disputé 129 matchs NBA avec le… pic.twitter.com/yUMIX1mcll June 28, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.