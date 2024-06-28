Επαφή της Μπάγερν με Σπανούλη

Η ξαφνική αποχώρηση του Πάμπλο Λάσο από τον πάγκο της Μπάγερν έφερε στο προσκήνιο τον Βασίλη Σπανούλη για τους Βαυαρούς. Η ομάδα του Μονάχου φέρεται να έχει ήδη κάνει κρούση στον Kill Bill, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Παράλληλα, λέγεται πως τον θέλει... πακέτο με τον κουμπάρο και επιστήθιο φίλο του, Νίκο Ζήση, τον οποίο προορίζει για το ρόλο του γενικού διευθυντή.

Το θέμα είναι ανοιχτό και δεν υπάρχει καμία απόφαση ακόμη, αλλά πρέπει να σημειωθεί πως ακόμη κι αν αποφασίσουν να πουν το «ναι», αυτό δεν θα επηρεάσει στο ελάχιστο την Εθνική ομάδα και την προσπάθειά της στο Προολυμπιακό και (εφόσον προκριθεί) στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Άλλωστε η συμφωνία του Σπανούλη με την ΕΟΚ είναι με ορίζοντα τουλάχιστον δύο ετών, δηλαδή περιλαμβάνει και το Ευρωμπάσκετ του 2025, ενώ πιθανή ανάληψη των ηνίων της Μπάγερν δεν θα επηρεάσει τη δουλειά του ακόμη και στα παράθυρα (μολονότι το Νοέμβριο στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ δεν θα υπάρξει διακοπή της Ευρωλίγκας, σε αντίθεση με τον Φεβρουάριο του 2025).

According to @RobertHeusel and myself Vassilis Spanoulis is one candidate at Bayern. There has been contact. But still no decision. pic.twitter.com/JUMBKiEnLM — Rupert Fabig (@rupertfabig) June 28, 2024

