Βασίλης Τσιάρτας στο ΟΠΑΠ Game Time: «Είμαι με την Ισπανία στο Ευρωπαϊκό, εξαιρετική η εικόνα της Αυστρίας»

Ένας ακόμα Legend του 2004, φιλοξενείται στο Game Time με τον Βασίλη Τσιάρτα να παίρνει τη θέση στο στούντιο του ΟΠΑΠ αναλύοντας τα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τα όσα θεωρεί πως θα συμβούν στις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις της φάσης των «16».

Ακόμα, ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 με την Εθνική Ομάδα, στέκεται σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του με την ΑΕΚ και τη Σεβίλλη, ξεχωρίζει τον αγαπημένο του συμπαίκτη, την καλύτερη του ασίστ με την Εθνική ενώ απαντά σε δύσκολα ποδοσφαιρικά διλήμματα από την καριέρα του.

Δείτε το βίντεο:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

