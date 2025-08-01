Το NBA δημοσίευσε μία λίστα με τους δέκα κορυφαίους παίκτες της Ανατολής για την επόμενη σεζόν κι η πρωτιά πήγε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Giannis θεωρείται ο καλύτερος παίκτης στον «μαγικό κόσμο», έχοντας μέσο 30 πόντους και 12 ριμπάουντ ανά αγώνα την τελευταία τετραετία.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς, ένω τρίτος είναι ο Ντόνοβαν Μίτσελ των Κλίβελαν Καβαλίερς.

Εκτός της λίστας βρέθηκαν οι μόνιμοι τραυματίες Τζέισον Τέιτουμ και Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Αναλυτικά η δεκάδα:

1. Γιάννης Αντετοκούνμπο

2. Τζέιλεν Μπράνσον

3. Ντόνοβαν Μίτσελ

4. Πάολο Μπανκέρο

5. Κέιντ Κάνιγχαμ

6. Τζοέλ Εμπίντ

7. Έβαν Μόμπλεϊ

8. Τζέιλεν Μπράουν

9. Καρλ-Άντονι Τάουνς

10. Τρέι Γιανγκ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.