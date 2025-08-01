Το NBA δημοσίευσε μία λίστα με τους δέκα κορυφαίους παίκτες της Ανατολής για την επόμενη σεζόν κι η πρωτιά πήγε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Giannis θεωρείται ο καλύτερος παίκτης στον «μαγικό κόσμο», έχοντας μέσο 30 πόντους και 12 ριμπάουντ ανά αγώνα την τελευταία τετραετία.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Τζέιλεν Μπράνσον των Νικς, ένω τρίτος είναι ο Ντόνοβαν Μίτσελ των Κλίβελαν Καβαλίερς.
Εκτός της λίστας βρέθηκαν οι μόνιμοι τραυματίες Τζέισον Τέιτουμ και Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.
Αναλυτικά η δεκάδα:
1. Γιάννης Αντετοκούνμπο
2. Τζέιλεν Μπράνσον
3. Ντόνοβαν Μίτσελ
4. Πάολο Μπανκέρο
5. Κέιντ Κάνιγχαμ
6. Τζοέλ Εμπίντ
7. Έβαν Μόμπλεϊ
8. Τζέιλεν Μπράουν
9. Καρλ-Άντονι Τάουνς
10. Τρέι Γιανγκ
