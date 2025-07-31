Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βαθμολογία UEFA: Σταθερά 11η η Ελλάδα

Η ΑΕΚ προκρίθηκε και πρόσθεσε με την ισοπαλία 100 βαθμούς, άλλους τόσους ο Άρης, παρά τον αποκλεισμό. Η Ελλάδα παραμένει 11η, με μία ομάδα λιγότερη

UEFA

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αποσπώντας ισοπαλία από τη Χάποελ και προσθέτοντας 100 πολύτιμους βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Την ίδια στιγμή, ο Άρης αποχαιρέτησε πρόωρα την Ευρώπη, παρά την ισοπαλία, που χάρισε επίσης 100 βαθμούς. Η Ελλάδα συνεχίζει με μία ομάδα λιγότερη, κάτι που συνιστά αρνητική εκκίνηση στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία.

Παράλληλα, η Τσεχία συγκέντρωσε ισάριθμους βαθμούς, ενώ η Νορβηγία πρόσθεσε 200 και παραμένει σε απόσταση αναπνοής από τη χώρα μας στη μάχη για τη 10η θέση της UEFA.

Η βαθμολογία της UEFA εν αναμονή ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων:

09. Τουρκία 42.400 (+1.600 - 5/5)

10. Τσεχία 39.200 (+1.700 - 5/5)

11. Ελλάδα 35.912 (+1.700 - 4/5)

12. Νορβηγία 33.887 (+0.700 -– 5/5)

13. Πολωνία 32.875 (+1.875 - 4/4)

14. Δανία 30.981 (+1.125 - 4/4)

15. Αυστρία 30.650 (+0.900 - 5/5)

Σε παρένθεση αναγράφονται οι βαθμοί που έχει προσθέσει κάθε χώρα στη βαθμολογία της UEFA, ενώ δίπλα φαίνεται πόσες ομάδες της συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: UEFA Βαθμολογία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark