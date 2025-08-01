Λογαριασμός
Αποδοκιμασίες από τον κόσμο και μεγάλη ένταση μεταξύ παικτών μετά τη λήξη του Άρης-Αράζ

Μεγάλη ένταση επικράτησε με τη λήξη της εντός έδρας αναμέτρησης του Άρη με την Αράζ, με παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια

Αποδοκιμασίες και μεγάλη ένταση μεταξύ παικτών μετά τη λήξη του Άρης-Αράζ

Μεγάλη ένταση μετά τη λήξη της αναμέτρησης του Άρη με την Αράζ!

Δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και τον οδυνηρό αποκλεισμό των «κίτρινων» από τη συνέχεια του Conference League, ο εκνευρισμός στις τάξεις των ποδοσφαιριστών του Ουζουνίδη ήταν έκδηλος, με παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια!

Τελικά, η... «φωτιά» έσβησε με την επέμβαση των ψυχραιμότερων, ενώ ο Φαμπιάνο είδε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή και αποβλήθηκε, αφού είχε... κιτρινιστεί και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, οι φίλοι του Άρη αποδοκίμασαν εντονότατα την ομάδα για την άσχημη αγωνιστική της εικόνα, ενώ ακούστηκε και σύνθημα: «ντροπή ντροπή, εμείς αν θα παίζαμε θα είχαμε ψυχή».
 

