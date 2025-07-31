Όνειρο ήταν και… (ξανα)πάει για τον Άρη

Ευρώπη… τέλος και πάλι από νωρίς για τον Άρη!

Οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρους κατάσταση του πρώτου αγώνα (2-1), με το 2-2 στο «Κλ. Βικελίδης» και αποχαιρέτησαν το Conference League.

Η ομάδα του Ουζουνίδη έπαθε μεγάλη ζημιά στο πρώτο μέρος, δεχόμενοι δύο γκολ, με τον Μπολί να ανοίγει το σκορ στο 11’, ενώ στο 38’ ο Σάντος «πάγωσε» ακόμη περισσότερο την έδρα του Άρη με πέναλτι του Σάντος. Από αυστηρή υπόδειξη σε μαρκάρισμα του Μόντσου στον Σικαμάλα.

Στο 52’ οι φιλοξενούμενοι που έπαιξαν πολύ σκληρά, έμειναν με παίκτη λιγότερο, με τον Ριμπέιρο να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη.

Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν στο 62’ με κεφαλιά του Φαμπιάνο, αλλά δεν πήραν ώθηση από αυτό το γκολ και ξύπνησαν αργά. Ο Μόντσου ισοφάρισε με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ, αλλά στα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων δεν μπόρεσε ο Άρης να βρει το φιλί της ζωής και να στείλει στην παράταση το ματς.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 ο Άρης και πέντε νέα πρόσωπα. Ο Μάικιτς πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Άλβαρο το δίδυμο στα στόπερ, με τους Φαντιγκά και Μεντίλ να είναι στα μπακ. Ράτσιτς και Μόντσου στα χαφ, με τους Ντουντού και Γιαννιώτα να βρίσκονται στα «φτερά», ενώ ο Μορουτσάν πίσω από τον Μορόν.

Με 4-3-3 ξεκίνησε η Αράζ. Στο τέρμα ο Αβράμ, οι Ριμπέιρο και Χασαναλιζάντα στα στόπερ, Αλεξάντρε και Αμπάσοφ στα μπακ. Κοέν, Βάντερσον και Αντράντε στα χαφ, ενώ Σάντος με Μπολί στα «φτερά». Ο Σιμακάλα στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Ένα γρήγορο γκολ θα ήταν ιδανικό σενάριο για τον Άρη, ο οποίος επιδίωξε να αιφνιδιάσει τους φιλοξενούμενους δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, αλλά από τη σέντρα του Μεντίλ, αυτός που δεν αντέδρασε καλά ήταν ο Ντουντού, με την μπάλα να βρίσκει πάνω του και να περνάει εκτός.

Το παιχνίδι χάλασε στη συνέχεια από τα σκληρά μαρκαρίσματα και πήγε πιο κοντά στα «θέλω» της Αράζ στο επόμενο δεκάλεπτο. Αυτό ήταν το λιγότερο, καθώς ακολούθησε και το χειρότερο. Διότι στο 11’ έγινε το 0-1, με την άμυνα των «κίτρινων» να έχει ανισορροπία, ο Σάντος έκανε εξαιρετική μπαλιά-τρύπα για τον Μπολί που βρέθηκε σε θέση βολής και εκτέλεσε τον Μάικιτς.

Αντέδρασε ο Άρης, έχοντας δύο καλές στιγμές, αλλά δίχως ευτυχή κατάληξη. Ο Μορόν πάτησε περιοχή επικίνδυνα στο 14’, αλλά έφυγε πλάγια και έσβησε η φάση. Αμέσως μετά, ο Γιαννιώτας έκανε το γύρισμα, αλλά το σουτ του Μόντσου έστειλε την μπάλα σε σώματα. Αυτή ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές για την ομάδα του Ουζουνίδη στο πρώτο μέρος.

Η καλύτερη έγινε στο 19’. Ο Γιαννιώτας γύρισε από τα αριστερά, ο Μορουτσάν βρήκε άτσαλα την μπάλα από την καρδιά της άμυνας και αυτή κατέληξε στο οριζόντιο. Από εκεί και μετά, ο Άρης είχε κατά βάση ημιτελείς προσπάθειες μέχρι την ανάπαυλα. Οι Αζέροι απονεύρωσαν τους «κίτρινους» και «πάγωσαν» το κοινό στο «Κλ. Βικελίδης».

Αυτό έγινε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, με το πέναλτι που κέρδισε η Αράζ από μαρκάρισμα του Μόντσου στον Σικαμάλα που έπεσε πολύ εύκολα μέσα στην περιοχή. Ο Σάντος ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τον Μάικιτς στην άλλη γωνία, κάνοντας το 2-0 στο 38’.

Ξανά απείλησε ο Άρης αμέσως μετά από γκολ που δέχθηκε, με το αποτέλεσμα να είναι ίδιο, καθώς ο Γιαννιώτας αστόχησε με πλασέ. Η τελευταία καλή στιγμή του Άρη στο πρώτο μέρος, ήταν το σουτ του Ντουντού από θέση βολής, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Αβράμ.

Ο Άρης επιδίωξε και στο ξεκίνημα του β’ μέρους να πιάσει στον ύπνο. Ο Ντιαντί έκανε δυνατό γύρισμα στο 47’, με τον Μορόν να μην φτάνει ουσιαστικά στην μπάλα, προτού υπάρξουν φωνές για χέρι-πέναλτι σε προσπάθεια του Γιαννιώτα.

Το γεγονός ότι όχι μόνο το σκορ δεν ήταν το επιθυμητό, αλλά ούτε η εικόνα του Άρη, επιβεβαιώθηκε από την τριπλή αλλαγή (Ντιαντί αντί Ντουντού, Φρίντεκ στη θέση του Μεντίλ καιΤεχέρο αντί Φαντιγκά) του Ουζουνίδη μετά την ανάπαυλα.

Στο 52’ η Αράζ έμεινε με δέκα παίκτες. Αν και δεν είναι πάντα τόσο κακό να παίζει με αριθμητικό μειονέκτημα μία ομάδα που αμύνεται μαζικά. Ο Ριμπέιρο τράβηξε τον Ντιαντί (που έβγαινε φάτσα με τον αντίπαλο γκολκίπερ), για να τον σταματήσει και αποβλήθηκε. Θα μπορούσε να είχαν μείνει με δέκα οι Αζέροι αμέσως πριν με τον Αμπάσοφ να κάνει μαρκάρισμα για κίτρινη, έχοντας ήδη δεχθεί μία.

Στο 62’ ο Άρης απέκτησε πνοή, μειώνοντας σε 1-2. Ο Γιαννιώτας τροφοδότησε με γυριστό τον Φαμπιάνο που με κεφαλιά από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με αποτέλεσμα να ζεσταθεί και το «Κλ. Βικελίδης». Παραλίγο να «παγώσει» ξανά λίγο μετά, αλλά ο Μάικιτς χάλασε τα σχέδια του Μπολί στο 63’.

Ο Ουζουνίδης έκλεισε στο 67’ τις αλλαγές του (βάζοντας Γένσεν αντί Ράτσιτς), ώστε να ρισκάρει ακόμη περισσότερο. Ο Άρης βρήκε καλή στιγμή στο 75’ με τον Μόντσου να στέλνει την μπάλα ελάχιστα πάνω από την αντίπαλη εστία, αλλά και στο 80’ με άστοχη κεφαλιά του Άλβαρο.

Στην τελική ευθεία ο Άρης βρήκε δύο μεγάλες στιγμές για να ισοφαρίσει. Στο 86’ ο Τεχέρο έκανε το γύρισμα και ο Φαμπιάνο άγγιξε το δεύτερο γκολ του Άρη, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Αμέσως μετά ο Μορόν έπιασε γεμάτο χαμηλό σουτ και ο Αβράμ έδιωξε εντυπωσιακά. Στο 90’ ο Μόντσου… ζωγράφισε με φάουλ το 2-2.

