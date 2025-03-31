Σε… ρινγκ μετατράπηκε ο αγωνιστικός χώρος στην αναμέτρηση των Τίμπεργουλβς με τους Πίστονς, καθώς προκλήθηκε γενική σύρραξη που είχε ως αποτέλεσμα να αποβληθούν πέντε παίκτες και δύο προπονητές.

Συγκεκριμένα, από τη Μινεσότα αποβλήθηκαν ο φόργουορντ Ναζ Ριντ, ο γκαρντ Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο και ο βοηθός προπονητή Πάμπλο Πριγκιόνι, ενώ από το Ντιτρόιτ ο προπονητής Τζέι Μπι Μπίκερσταφ, ο σέντερ Αϊζέια Στιούαρτ, ο φόργουορντ Ρον Χόλαντ και ο γκαρντ Μάρκους Σάσερ.

Η ένταση άρχισε 8:36 πριν το ημίχρονο, με τους Πίστονς μπροστά με εννιά (30-39), όταν ο Στιούαρτ τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή επειδή μετά από σφύριγμα έπεσε πάνω στον ΝτιΒιντσέντζο. Στη συνέχεια ο Χόλαντ χρεώθηκε φάουλ επειδή χτύπησε δυνατά την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ριντ, οι δυο τους αντάλλαξαν κουβέντες, ο ΝτιΒιντσέντζο παρενεβλήθη και τράβηξε τον Χόλαντ από τη φανέλα, κάτι που οδήγησε σε γενική σύρραξη. Οι ψυχραιμότεροι, μαζί με τους διαιτητές, κατάφεραν μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, να χωρίσουν τους αντιμαχόμενους, ωστόσο ο Μπίκερσταφ και ο Πριγκιόνι συνέχισαν να φωνάζουν ο ένας στον άλλο και χρειάστηκε η επέμβαση συνεργατών τους για να απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο.

Οι διαιτητές για να αποκαταστήσουν την τάξη σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση έδωσαν 12 τεχνικές ποινές, τις περισσότερες σε παιχνίδι ΝΒΑ από τις 23 Μαρτίου του 2005. Για την ιστορία, οι Τίμπεργουλβς παρότι είχαν βρεθεί να χάνουν με 16 πόντους επικράτησαν 123-104.

