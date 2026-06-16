G7: Η Ουκρανία επιστρέφει στην κορυφή της ατζέντας τη δεύτερη ημέρα της συνόδου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων που θα στοχεύουν κυρίως τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου

Η Ουκρανία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων, με τη G7 να δεσμεύεται για πρόσθετα συστήματα αεράμυνας και ενίσχυση της στήριξης προς το Κίεβο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μετά την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν σκοπεύει να επικεντρωθεί περισσότερο στον πόλεμο στην Ουκρανία

Στη σύνοδο συμμετείχαν επίσης ηγέτες από την Ινδία, τη Βραζιλία, την Αίγυπτο, την Κένυα, το Κατάρ, τα ΗΑΕ και την Ουκρανία, με τις συζητήσεις να εστιάζουν και στις διεθνείς επενδύσεις και νέες στρατηγικές συνεργασίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και οι ηγέτες των υπόλοιπων χωρών της G7 βρίσκονται στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας για την τριήμερη σύνοδο κορυφής της ομάδας, όπου η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν βρέθηκε μέχρι στιγμής στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Οι ηγέτες της G7 συμμετείχαν στην τελευταία συνεδρίαση εργασίας της ημέρας με τίτλο «Διαμόρφωση νέων συνεργασιών και ανασυγκρότηση της διεθνούς αλληλεγγύης», με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων με αναδυόμενες και περιφερειακές δυνάμεις.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, εκτός από τις χώρες της G7, οι εταίροι Βραζιλία, Αίγυπτος, Ινδία, Κένυα και Νότια Κορέα, καθώς και εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάθισε ανάμεσα στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της συνόδου, ο Τραμπ αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μόντι την Τετάρτη, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Νέου Δελχί αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Η συνεδρίαση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια των χωρών της G7 να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με κράτη του λεγόμενου «Παγκόσμιου Νότου», σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών ανταγωνισμών και διεθνών κρίσεων.

Στη διάρκεια της συνόδου, οι ηγέτες επικεντρώθηκαν επίσης στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε το πρωί της Τρίτης σε ειδική συνεδρίαση εργασίας με τους ηγέτες της G7. Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν σχετικά γρήγορα, καθώς διήρκεσαν μόλις 75 λεπτά.

Σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων, οι ηγέτες της G7, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, κυρίως μέσω κυρώσεων που θα στοχεύουν τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε και η προκαταρκτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που προβλέπει την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας και θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα της παραμονής των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο.

Παρά τις εκκρεμότητες, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «πολλά υποσχόμενη» κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 τη Δευτέρα και δηλώνοντας ότι «θα συμβούν σπουδαία πράγματα».

Η Ουκρανία επιστρέφει στο επίκεντρο της G7

Οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνοδο κορυφής της G7 επιχείρησαν την Τρίτη να επαναφέρουν τον πόλεμο στην Ουκρανία στην κορυφή της ατζέντας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια συγκρούσεων που ακολούθησαν τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.

Η κρίση με το Ιράν είχε επισκιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο, ο Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί πλέον να επικεντρωθεί εκ νέου στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε σε πρωινή συνεδρίαση εργασίας με τους ηγέτες της G7, η οποία διήρκεσε μόλις 75 λεπτά.

Σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη που γνωρίζει το περιεχόμενο των συνομιλιών, οι ηγέτες της G7, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, κυρίως μέσω κυρώσεων που θα στοχεύουν τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ότι, παρά την εστίαση των τελευταίων μηνών στη Μέση Ανατολή, οι δυτικές χώρες επιδιώκουν να διατηρήσουν την πίεση στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Οι ηγέτες της G7 είχαν μια «πολύ παραγωγική» συζήτηση για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Εβιάν της Γαλλίας, σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των διαβουλεύσεων.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, κυρίως μέσω νέων κυρώσεων που θα στοχεύουν τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Παράλληλα, κατέληξαν σε κοινή θέση υπέρ της περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, με την παροχή πρόσθετων συστημάτων αεράμυνας και άλλων μέσων προστασίας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο, η Γαλλία και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αναλάβει πλέον τον ρόλο των μεγαλύτερων παρόχων στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Από το Εβιάν της Γαλλίας, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τον άμεσο αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης.

«Όλη αυτή η κατάσταση είναι παράλογη», δήλωσε ο Τραμπ. «Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ», πρόσθεσε αναφερόμενος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που τη βοηθούν να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

Μεταξύ των πλοίων που περιλαμβάνονται στις νέες κυρώσεις βρίσκονται και σκάφη που αποκτήθηκαν πρόσφατα από τη Ρωσία για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το Arctic LNG 2, ένα ενεργειακό έργο που βρίσκεται ήδη υπό καθεστώς δυτικών κυρώσεων.

Η ανακοίνωση έρχεται ενώ οι ηγέτες της G7 εμφανίζονται αποφασισμένοι να αυξήσουν την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο Μακρόν χάρισε ποδήλατα στον Τραμπ και τους ηγέτες της G7

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πρόσφερε στον Ντόναλντ Τραμπ και στους υπόλοιπους ηγέτες της G7 ένα εξατομικευμένο ποδήλατο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής που πραγματοποιείται στο Εβιάν της Γαλλίας.

«Και οι επτά αρχηγοί κρατών θα λάβουν ένα εξατομικευμένο ποδήλατο», δήλωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Ποδηλασίας (UCI), Νταβίντ Λαπαρτιάν.

Τα δώρα εντάσσονται στην προσπάθεια προβολής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας που θα φιλοξενηθεί το επόμενο έτος στις γαλλικές Άλπεις. Ο Λαπαρτιάν δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφίες των λευκών ποδηλάτων, τα οποία φέρουν τη σημαία κάθε χώρας της G7 κάτω από το τιμόνι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το ποδήλατο που προορίζεται για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεν είναι γνωστό αν κάνει χρήση ποδηλάτου. Αντίθετα, έχει κατά καιρούς αστειευτεί ότι η μοναδική του συστηματική άσκηση είναι το γκολφ.



Πηγή: skai.gr

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