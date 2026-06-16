Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της ΚΟ, ανακοίνωσε ότι τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης.
Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας, Κωνσταντίνος Μπάρκας.
Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.
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