Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της ΚΟ, ανακοίνωσε ότι τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης.

Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας, Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Πηγή: skai.gr

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