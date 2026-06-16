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ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ξήλωσε» Παππά, Ζαχαριάδη - Ο Χρήστος Γιαννούλης στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου

Ντόμινο αλλαγών μετά την τοποθέτηση του βουλευτή Θεσσαλονίκης στη νέα του θέση, αντί του Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο ευχαρίστησε ο Σωκράτης Φάμελλος 

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Γιαννούλης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη συνεδρίαση της ΚΟ, ανακοίνωσε ότι τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης. 

Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας, Κωνσταντίνος Μπάρκας.

Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος
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