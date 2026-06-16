Αλβανία: Όλα καλά με την επένδυση Κούσνερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει την Κομισιόν ότι το τουριστικό επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνδεόμενο με τον Τζάρεντ Κούσνερ, θα σεβαστεί το φυσικό περιβάλλον και τις νόμιμες προδιαγραφές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε διαβεβαιώσεις για πλήρη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος υπογράμμισε ότι η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας περιλαμβάνει συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση των επενδύσεων.

Στενά παρακολουθούν οι Βρυξέλλες την υπόθεση του τουριστικού επενδυτικού σχεδίου ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι αντιδράσεις στην Αλβανία εντείνονται και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες παραμένουν στο επίκεντρο. Χθες, πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τα Τίρανα ότι το επενδυτικό αυτό σχέδιο θα συμμορφωθεί πλήρως με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς κανόνες.



«Λάβαμε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση της Αλβανίας ότι μια πλήρης εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα διενεργηθεί και θα τηρηθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα περιβάλλοντος» επισήμανε η επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος, ενώ σημείωσε παράλληλα, ότι η ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας συνοδεύεται από συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση.

Σε προστατευόμενη περιοχή το έργο

Η παρέμβαση της Σλοβένας επιτρόπου ήρθε έπειτα από εβδομάδες δημόσιων προειδοποιήσεων της Κομισιόν σχετικά με το έργο, το οποίο σχεδιάζεται σε προστατευόμενη περιοχή των αλβανικών ακτών και έχει προκαλέσει πολυπληθείς διαδηλώσεις εναντίον της επένδυσης αυτής στα Τίρανα και άλλες πόλεις στη χώρα.



Οι Βρυξέλλες έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι η Αλβανία, ως υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα, οφείλει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να εφαρμόζει χωρίς εξαιρέσεις τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.



Άλλωστε την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Διεύρυνσης, Γκιγιόμ Μερσιέ, κάλεσε τις αλβανικές αρχές να ενεργήσουν «χωρίς καθυστέρηση» ώστε να αποφευχθούν ενέργειες, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Το έργο θα μπορούσε δηλαδή να επηρεάσει την πρόοδο, ειδικά σε ό,τι αφορά το Κεφάλαιο 27 των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, που σχετίζεται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Μία επίμαχη «εξαίρεση»

Στο επίκεντρο, όμως, βρίσκεται και η τροποποίηση της αλβανικής νομοθεσίας τον Φεβρουάριο του 2025, η οποία προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις για επενδύσεις άνω των 50 εκ. ευρώ. Η διάταξη αυτή ουσιαστικά καλύπτει και το έργο της Affinity Partners, εταιρείας που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, με τις Βρυξέλλες να εξετάζουν κατά πόσο οι εξαιρέσεις αυτές συνάδουν με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.



Η Επίτροπος Κος επιχείρησε, πάντως, χθες να χαμηλώσει τους τόνους, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ δεν αξιολογεί επενδύσεις βάσει της προέλευσής τους. «Αυτό που έχει σημασία για εμάς δεν είναι από πού προέρχονται, αλλά αν υλοποιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης για κάθε υποψήφια προς ένταξη χώρα.



Έστειλε, παράλληλα, σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, που έχει συνδέσει τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στην Αλβανία με υβριδική «επίθεση», υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία αποτελεί θεμελιώδη ελευθερία.



Πηγή: Deutsche Welle

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