Το «τα ξέρω όλα» δεν ήταν ποτέ προσόν

Υπάρχουν φράσεις που στην πραγματικότητα αποκαλύπτουν αδυναμία. Μία από αυτές είναι το γνωστό «τα ξέρω όλα». Μια νοοτροπία που συναντάται σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας: στον επαγγελματικό χώρο, στην πολιτική, στην εκπαίδευση, ακόμη και στις καθημερινές ανθρώπινες σχέσεις. Συχνά συνοδεύεται από μια εικόνα αυτοπεποίθησης και σιγουριάς.

Όμως πίσω από αυτή τη βιτρίνα κρύβεται κάτι πολύ διαφορετικό: η άρνηση της μάθησης, η αδυναμία προσαρμογής και ο φόβος της αμφισβήτησης.

Η αλήθεια είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει τα πάντα. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία αποκτά κάποιος, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται το μέγεθος όσων δεν γνωρίζει. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πραγματικά επιτυχημένοι άνθρωποι σπάνια αισθάνονται την ανάγκη να διακηρύξουν πόσα ξέρουν. Αντίθετα, επιλέγουν να ακούσουν, να παρατηρήσουν, να ρωτήσουν και να συνεχίσουν να εξελίσσονται.

Η γνώση αποτελεί δύναμη μόνο όταν συνοδεύεται από ανοιχτό μυαλό. Διαφορετικά μετατρέπεται σε παγίδα. Όταν κάποιος πιστέψει ότι έχει όλες τις απαντήσεις, σταματά να αναζητά νέες. Όταν θεωρήσει ότι δεν έχει τίποτα άλλο να μάθει, παγώνει την εξέλιξή του.

Οι κοινωνίες προοδεύουν επειδή υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν τις βεβαιότητες. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται επειδή κάποιοι τολμούν να αναθεωρήσουν παλιές πρακτικές. Οι επιστήμες εξελίσσονται επειδή οι ερευνητές παραδέχονται ότι υπάρχουν ακόμη ερωτήματα χωρίς απάντηση.

Αν οι άνθρωποι του παρελθόντος είχαν αρκεστεί στο «γνωρίζουμε ήδη αρκετά», η ανθρωπότητα δεν θα είχε γνωρίσει καμία από τις μεγάλες ανακαλύψεις που σήμερα θεωρούμε δεδομένες. Η πρόοδος γεννιέται από την περιέργεια, όχι από την αλαζονεία.

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, οι τεχνικές γνώσεις είναι απαραίτητες, αλλά δεν αρκούν. Η αγορά αλλάζει διαρκώς. Νέες τεχνολογίες εμφανίζονται, νέες δεξιότητες γίνονται αναγκαίες και οι συνθήκες μεταβάλλονται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο επαγγελματίας που πιστεύει ότι τα γνωρίζει όλα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Δεν επενδύει στην ανάπτυξή του, δεν αναζητά νέες πληροφορίες και συχνά αντιμετωπίζει κάθε διαφορετική άποψη ως απειλή.

Αντίθετα, ο άνθρωπος που παραμένει μαθητής σε όλη του τη ζωή έχει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Δεν φοβάται να παραδεχθεί ότι δεν γνωρίζει κάτι. Δεν ντρέπεται να ζητήσει βοήθεια. Δεν αισθάνεται ότι μειώνεται όταν ακούει μια καλύτερη ιδέα από τη δική του.

Στην πραγματικότητα, οι πιο αποτελεσματικοί επαγγελματίες δεν είναι εκείνοι που έχουν πάντα την απάντηση. Είναι εκείνοι που γνωρίζουν πώς να τη βρουν.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που παρατηρούνται σε θέσεις ευθύνης είναι η πεποίθηση ότι ο ηγέτης πρέπει να εμφανίζεται αλάνθαστος. Πολλοί θεωρούν ότι η παραδοχή ενός λάθους ή μιας άγνοιας θα μειώσει το κύρος τους. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Οι άνθρωποι ακολουθούν εκείνους που εμπνέουν εμπιστοσύνη, όχι εκείνους που προσποιούνται ότι γνωρίζουν τα πάντα. Ένας ηγέτης που ακούει τους συνεργάτες του, που δέχεται διαφορετικές απόψεις και που αναγνωρίζει ότι μπορεί να κάνει λάθος, δημιουργεί ένα περιβάλλον δημιουργικότητας και ανάπτυξης.

Αντίθετα, η νοοτροπία του «τα ξέρω όλα» οδηγεί σε κλειστές ομάδες, περιορισμένη καινοτομία και κακές αποφάσεις. Όταν κανείς δεν τολμά να εκφράσει διαφορετική γνώμη επειδή ο επικεφαλής θεωρεί ότι έχει πάντα δίκιο, η πρόοδος σταματά.

Η πραγματική ηγεσία δεν βασίζεται στην επίδειξη γνώσεων. Βασίζεται στην ικανότητα να αξιοποιείς τη γνώση όλων. Συχνά η ταπεινότητα παρερμηνεύεται ως έλλειψη αυτοπεποίθησης. Όμως οι δύο έννοιες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους.

Ο ανασφαλής άνθρωπος προσπαθεί διαρκώς να αποδείξει την αξία του. Ο ώριμος άνθρωπος δεν έχει αυτή την ανάγκη. Γνωρίζει τι μπορεί να προσφέρει, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι δεν είναι παντογνώστης.

Η πνευματική ταπεινότητα αποτελεί χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων που εξελίσσονται διαρκώς. Είναι η ικανότητα να λες:

«Μπορεί να έχω άδικο.»

«Υπάρχει και μια άλλη οπτική.»

«Θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις.»

Αυτές οι φράσεις δεν μειώνουν το κύρος κανενός. Αντίθετα, αποδεικνύουν ωριμότητα, αυτοπεποίθηση και υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης.

Πριν από μερικές δεκαετίες, κάποιος μπορούσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να εργαστεί για χρόνια βασιζόμενος σχεδόν αποκλειστικά στις γνώσεις που είχε αποκτήσει. Σήμερα αυτό δεν είναι πλέον εφικτό.

Η τεχνολογία μεταμορφώνει επαγγέλματα. Νέες τάσεις γεννιούνται καθημερινά. Πληροφορίες που θεωρούνταν αδιαμφισβήτητες πριν από λίγα χρόνια αντικαθίστανται από νεότερα δεδομένα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η μεγαλύτερη δεξιότητα δεν είναι η αποστήθιση γνώσεων. Είναι η ικανότητα να μαθαίνεις συνεχώς. Όποιος σταματά να μαθαίνει, μένει πίσω. Όποιος θεωρεί ότι έχει ήδη μάθει αρκετά, χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Η προσαρμοστικότητα έχει γίνει σημαντικότερη από τη συσσωρευμένη γνώση. Και η περιέργεια έχει μεγαλύτερη αξία από τη βεβαιότητα.

Κάθε άνθρωπος κουβαλά διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και τρόπους σκέψης. Κανείς δεν μπορεί να δει ολόκληρη την εικόνα μόνος του. Οι μεγάλες ιδέες προκύπτουν συνήθως μέσα από συνεργασίες, συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Για να συμβεί όμως αυτό, απαιτείται η διάθεση να ακούσουμε.

Το «τα ξέρω όλα» κλείνει την πόρτα στον διάλογο. Η περιέργεια την ανοίγει. Όταν ακούμε πραγματικά τους άλλους, ανακαλύπτουμε νέες προοπτικές. Βλέπουμε λύσεις που δεν είχαμε σκεφτεί. Κατανοούμε καλύτερα ανθρώπους και καταστάσεις. Γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο δημιουργικοί και πιο σοφοί.

Η ακρόαση δεν είναι παθητική διαδικασία. Είναι μια από τις πιο σημαντικές μορφές μάθησης. Ο αρχαίος στοχασμός ότι η αληθινή σοφία ξεκινά από την επίγνωση της άγνοιας παραμένει διαχρονικός. Όσο περισσότερο διευρύνεται ο ορίζοντας ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται πόσο ανεξάντλητη είναι η γνώση.

Αυτή η συνειδητοποίηση δεν είναι αποθαρρυντική. Είναι απελευθερωτική. Μας επιτρέπει να παραμένουμε ανοιχτοί, ευέλικτοι και πρόθυμοι να εξελιχθούμε. Μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε τα πάντα για να έχουμε αξία. Χρειάζεται μόνο να έχουμε τη διάθεση να μαθαίνουμε.

Το «τα ξέρω όλα» δεν ήταν ποτέ προσόν. Ήταν πάντοτε ένας αόρατος περιορισμός που κρατούσε τους ανθρώπους μακριά από την εξέλιξη. Σε έναν κόσμο που αλλάζει καθημερινά, η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στη βεβαιότητα αλλά στην αναζήτηση. Δεν βρίσκεται στις έτοιμες απαντήσεις αλλά στις σωστές ερωτήσεις.

Οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν δεν είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι έφτασαν στην κορυφή της γνώσης. Είναι εκείνοι που συνεχίζουν να ανεβαίνουν, γνωρίζοντας ότι κάθε νέα κορυφή αποκαλύπτει έναν ακόμη μεγαλύτερο ορίζοντα.

Η πρόοδος αρχίζει εκεί που τελειώνει η αλαζονεία.

* Ο Νικόλαος - Θεολόγος Παπαδόπουλος είναι Εκπαιδευτικός, Learning & Development Specialist