Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Η σέλφι των συντρόφων Ιωαννίδη – Μπακασέτα

Η Ελένη Βουλγαράκη ανέβασε μία σέλφι με την Σπυριδούλα Ανδριώτη και έδειξε ότι πέρα από από τους συντρόφους τους, είναι και οι ίδιες αχώριστες

Βουλγαράκη - Ανδριώτη

Στον Παναθηναϊκό έχουν ρίξει όλο το βάρος στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ η οποία μπορεί να τον στείλει και στην κορυφή. Ωστόσο οι «πράσινοι» το βράδυ της Τετάρτης δείπνησαν στο «Ekali Club» σε εορταστικό κλίμα. Με αυτή την κίνηση φαίνονται και πόσο καλές είναι οι σχέσεις μέσα στην ομάδα. 

Η Ελένη Βουλγαράκη και η Σπυριδούλα Ανδριώτη βρέθηκαν στο πλευρό των συντρόφων τους στο δείπνο του Παναθηναϊκού. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark