Παναθηναϊκός: Η σέλφι των συντρόφων Ιωαννίδη – Μπακασέτα

Στον Παναθηναϊκό έχουν ρίξει όλο το βάρος στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ η οποία μπορεί να τον στείλει και στην κορυφή. Ωστόσο οι «πράσινοι» το βράδυ της Τετάρτης δείπνησαν στο «Ekali Club» σε εορταστικό κλίμα. Με αυτή την κίνηση φαίνονται και πόσο καλές είναι οι σχέσεις μέσα στην ομάδα.

Η Ελένη Βουλγαράκη και η Σπυριδούλα Ανδριώτη βρέθηκαν στο πλευρό των συντρόφων τους στο δείπνο του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.