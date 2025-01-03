Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανοιχτή πρόσκληση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «Θες να υπογράψεις στον Παναθηναϊκό;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος «λιγουρεύεται» τον Νίκολα Γιόκιτς και του έκανε ανοιχτή πρόταση

Δημήτρης Γιαννακόπουλος Νίκολα Γιόκιτς

Η «καψούρα» που έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Νίκολα Γιόκιτς είναι γνωστή. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει εκφραστεί κατά το παρελθόν με τα καλύτερα λόγια για τον σέντερ των Νάγκετς λέγοντας πως είναι ο αγαπημένος του παίκτης.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο DPG το πήγε ένα βήμα παρακάτω. «Σήμερα ξύπνησα με πιο πολλά κέφια από χθες. Γιόκιτς, θες να υπογράψεις στον Παναθηναϊκό;» ανέφερε σε story του στο Instagram κάνοντας tag και τον τρεις φορές MVP του NBA.

Πάντως κάτι τέτοιο μόνο ρεαλιστικό δεν φαντάζει. Άλλωστε ο «Τζόκερ» έχει συμβόλαιο με το Ντένβερ ως το 2028 (με την τελευταία σεζόν οψιόν του παίκτη) και μέχρι τότε έχει λαμβάνειν περίπου 228 εκατ. δολάρια.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark