Παναθηναϊκός: Το τριπλό ελληνικό step up και η ευχάριστη έκπληξη

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία της σεζόν, με το φινάλε της EuroLeague να πλησιάζει και τα κρίσιμα παιχνίδια να απαιτούν κάθε διαθέσιμη μονάδα σε απόλυτη ετοιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τρεις Έλληνες παίκτες των «πράσινων» δείχνουν ανεβασμένοι και απόλυτα έτοιμοι να προσφέρουν, παίρνοντας ουσιαστικές ευκαιρίες από τον Εργκίν Αταμάν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

