Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το τριπλό ελληνικό step up και η ευχάριστη έκπληξη

Καλαϊτζάκης, Μήτογλου, Παπαπέτρου και η ευχάριστη έκπληξη Σαμοντούροβ δείχνουν έτοιμοι για τα κρίσιμα ματς  

παο

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία της σεζόν, με το φινάλε της EuroLeague να πλησιάζει και τα κρίσιμα παιχνίδια να απαιτούν κάθε διαθέσιμη μονάδα σε απόλυτη ετοιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τρεις Έλληνες παίκτες των «πράσινων» δείχνουν ανεβασμένοι και απόλυτα έτοιμοι να προσφέρουν, παίρνοντας ουσιαστικές ευκαιρίες από τον Εργκίν Αταμάν στο ελληνικό πρωτάθλημα. 

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark