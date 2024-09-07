Παραολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου

Σπουδαία Αλεξάνδρα Σταματοπούλου κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι, ζευγαρώνοντας τα μετάλλια της, μετά και το χάλκινο που κατέκτησε στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο το 2021.

Η Ελληνίδα αθλήτρια τερμάτισε πρώτη στα 50μ. ύπτιο S4 και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και φόρεσε το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό της.

Μετά την απονομή η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου συγκίνησε με τις δηλώσεις της:

«Πριν βγω στον αγωνιστικό χώρο, έλεγα "Παναγία μου να έρθει το χρυσό". Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα και άλλαζαν συνεχώς και που έβλεπα τις άλλες αθλήτριες σκεφτόμουν ότι είναι πολύ καλές. Έτρεμα και έλεγα να έρθει το μετάλλιο και ας είναι όποιο να 'ναι. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι μια μέρα πριν με βοήθησε η συναθλήτριά μου Δώρα Ποιμενίδου. Έδωσα πολύ πόνο όταν ξεκίνησε η κούρσα και λέω "κάνε το τώρα που έχεις γενέθλια και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου". Ήταν πάρα πολύ δύσκολη κούρσα και έτρεμα όλη την ώρα.Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί περάσαμε πολλά τον τελευταίο χρόνο και θεωρώ ότι το έκανα το δώρο στον εαυτό μου αλλά και στον προπονητή μου που έχει κι αυτός γενέθλια. Είναι καρμικό αυτό που έγινε. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να κατακτήσω αυτό το μετάλλιο και να κάνω δώρο σε εμένα, αλλά και στους γύρω μου που έχουμε παλέψει χρόνια. Στον προπονητή μου θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με άντεξε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να το γιορτάσω σήμερα και θα κεράσω όσους θέλουν».



