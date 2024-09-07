Ολυμπιακός: «Κάηκε» το Λεωνίδιο για το τρόπαιο του Conference League

Στο Λεωνίδιο βρέθηκε το τρόπαιο του UEFA Europa Conference League του Ολυμπιακού.



Ο κόσμος έδωσε βροντερό «παρών» και στο Λεωνίδιο όπου συνεχίστηκε η θρυλική περιοδεία.



Αρκετοί οπαδοί βρέθηκαν στην εκδήλωση και φωτογραφήθηκαν με το βαρύτιμο τρόπαιο, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο κόσμος άναψε αρκετά καπνογόνα και εκτοξεύτηκαν βεγγαλικά, ενώ παράλληλα πέταξε στον ουρανό και ένα από τα γνωστά φαναράκια, στα χρώματα του Ολυμπιακού, κόκκινο και άσπρο.



Ασφαλώς, όπως σε κάθε μέρος, ο κόσμος του Ολυμπιακού έδειξε ξανά τη στήριξή του στα τμήματα του Ερασιτέχνη, με την αγορά της συλλεκτικής κάρτας φιλάθλου για τα 100 χρόνια του Θρύλου και την κάρτα μέλους. Τη Δευτέρα θα συνεχιστεί η θρυλική περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα.

