Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραυματίστηκε ο Ποντένσε - Τρεις εβδομάδες εκτός δράσης

Ο Ντάνιελ Ποντένσε υπέστη μυϊκό τραυματισμό σε προπόνηση της Αλ Σαμπάμπ και θα μείνει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες εκτός δράσης

Ποντένσε - Τρεις εβδομάδες εκτός δράσης

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Ντάνιελ Ποντένσε στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Αλ Σαμπάμπ.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αποχώρησε τραυματίας από την προπόνηση με μυϊκό πρόβλημα.

Μάλιστα, η Αλ Σαμπάμπ ενημέρωσε πως ο Ποντένσε θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Και το ντεμπούτο του θα αργήσει λίγες ημέρες ακόμα…

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark