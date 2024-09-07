Ποντένσε - Τρεις εβδομάδες εκτός δράσης

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Ντάνιελ Ποντένσε στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Αλ Σαμπάμπ.
Ο Πορτογάλος εξτρέμ, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αποχώρησε τραυματίας από την προπόνηση με μυϊκό πρόβλημα.
Μάλιστα, η Αλ Σαμπάμπ ενημέρωσε πως ο Ποντένσε θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.
Και το ντεμπούτο του θα αργήσει λίγες ημέρες ακόμα…
🩺 تقرير طبي pic.twitter.com/W6nr1FfCdk— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) September 7, 2024
