Ποντένσε - Τρεις εβδομάδες εκτός δράσης

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Ντάνιελ Ποντένσε στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Αλ Σαμπάμπ.



Ο Πορτογάλος εξτρέμ, λίγες ημέρες μετά τη μεταγραφή του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, αποχώρησε τραυματίας από την προπόνηση με μυϊκό πρόβλημα.



Μάλιστα, η Αλ Σαμπάμπ ενημέρωσε πως ο Ποντένσε θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.



Και το ντεμπούτο του θα αργήσει λίγες ημέρες ακόμα…

