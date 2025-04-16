Ναντέρ-ΑΕΚ Betsson BC: Για το μεγάλο διπλό και την πρόκριση στο… δικό της Final 4

Έτοιμη να γράψει ιστορία είναι η ΑΕΚ Betsson BC! Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα φιλοξενείται απόψε (21:30, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Cosmote Sport 4) από τη Ναντέρ στη Γαλλία, για το Game 2 της προημιτελικής σειράς των playoffs του Basketball Champions League.



Με «προίκα» τη σπουδαία νίκη της περασμένης εβδομάδας στην κατάμεστη και «καυτή» από περίπου 8.500 φίλους της «Sunel Arena», η Ένωση ταξίδεψε στο Παρίσι με στόχο τη δεύτερη πολυπόθητη νίκη που θα τη στείλει στο Final 4 της διοργάνωσης. Μάλιστα, θα έχει και την στήριξη περίπου 170 με 200 οπαδών της στο «Palais des Sports Maurice Thorez»!

Την προηγούμενη Τετάρτη (09/04), οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν το πρώτο και αποφασιστικό βήμα για την επιστροφή τους σε ευρωπαϊκό Final 4, σε ένα πραγματικό ντέρμπι με πολλές διακυμάνσεις του σκορ, στο οποίο έλαμψαν οιμε 20 πόντους και 4 ασίστ,(15π., 4ρ., 3ασ., 4κλ.),(13π., 6ρ., 2ασ.) και(10π., 6ρ.).Η ΑΕΚ προέρχεται από τη βαριά εκτός έδρας ήττα μεστην Πυλαία, για το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στα προημιτελικά της Stoiximan GBL, ματς στο οποίο οι παίκτες της «Ένωσης», πέρα από την κόπωση που έβγαλαν από την υπερπροσπάθεια στο ευρωπαϊκό ματς, έδειξαν πως είχαν το μυαλό τους στον αποψινό «τελικό».«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο, όπου μπορεί να κριθεί η σειρά. Είναι λίγο άδικο για εμάς, που παίζουμε ταυτόχρονα δύο αγώνες playoffs στο Πρωτάθλημα. Θεωρώ πως θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν λίγο τόσο εμάς, όσο και τον ΠΑΟΚ, ώστε να είμαστε πιο ξεκούραστοι στην Ευρώπη. Ξέρουμε τη σημασία του εκτός έδρας αγώνα με Ναντέρ, θέλουμε τη νίκη. Εδώ που φτάσαμε, δεν υπάρχει γυρισμός. Θέλουμε να τελειώσουμε την πορεία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»,, το οποίο, αν χρειαστεί θα διεξαχθεί την Τετάρτη του Πάσχα (23/04, 19:30) στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων. Θυμίζουμε πως από τον νικητή του ζευγαριού θα προκύψει και, με την ΑΕΚ, εκτός των άλλων, να φιλοδοξεί να φιλοξενήσει στη «Sunel Arena» μια σπουδαία διοργάνωση!Στα, ο Ντράγκαν Σάκοτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, καθώς, το απουσιολόγιο του συλλόγου είναι «λευκό», ενώ, από την άλλη, για τη Ναντέρ, θα απουσιάσει ο Κέιβερ, που λείπει εδώ και καιρό και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

