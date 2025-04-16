Σήμερα στις 10 π.μ. απολογούνται Ολυμπιακός και ΑΕΚ στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκας για τα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη του μεταξύ τους αγώνα την περασμένη Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης». Παίκτες των δύο ομάδων, θυμίζουμε, συνεπλάκησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός των δύο ΠΑΕ έχει κληθεί για απολογία και ο προπονητής της «Ένωσης» Ματίας Αλμέιδα.

Μετά τη σύρραξη στο χορτάρι, θυμίζουμε, ο διαιτητής Αντρέα Κολόμπο έδειξε την κόκκινη κάρτα σε Πασχαλάκη και Κάρμο από τον Ολυμπιακό, Μουκουντί, Μαρσιάλ και Ματίας Αλμέιδα από την ΑΕΚ.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, είχε αποβληθεί ο συνεργάτης του τεχνικού του «δικεφάλου», Ντάνιελ Βέγκα. Παράλληλα, οι Ρότα και Κοϊτά της ΑΕΚ έχουν κάνει καταγγελία στον παρατηρητή της αναμέτρησης για επίθεση που δέχθηκαν από άτομα χωρίς διαπιστεύσεις.

Αυτή η καταγγελία, άλλωστε, αλλά και τα όσα καταγράφηκαν «στο Φύλλο Αγώνα και τις Εκθέσεις των Παρατηρητών του αγώνα της διοργανώτριας αρχής και της ΔΕΑΒ, σχετικά έγγραφα της Αστυνομίας, καθώς και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου» έκανε τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας να καλέσει σε ακρόαση για την ερχόμενη Τρίτη, 22 Απριλίου, συνολικά οκτώ ποδοσφαιριστές εκ των οποίων οι τρεις των «ερυθρολεύκων», αλλά και τον Αργεντίνο τεχνικό της ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό πρόκειται για τους Κάρμο, Πασχαλάκη και Μαρτίνς από τον Ολυμπιακό και τους Λαμέλα, Μαρσιάλ, Σιμάνσκι, Μουκουντί και Μήτογλου από τον «δικέφαλο».

Η Επιτροπή φέρεται να έχει ζητήσει τη συνδρομή της Αστυνομίας, προκειμένου να υπάρχει «περαιτέρω διερεύνηση προς εξεύρεση και ταυτοποίηση τυχόν υπαιτίων δραστών, ώστε να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις».

