Τα play-ins της Euroleague ξεκίνησαν με θρίλερ, τα οποία είδαν την Παρί να αλώνει τη Μαδρίτη και να πηγαίνει στα playoffs, οπου περιμένει η Φενέρμπαχτσε, την ώρα που η Μπάγερν Μονάχου λύγιζε τον Ερυθρό Αστέρα και εξασφάλιζε την παρουσία της στην επόμενη φάση.

Εκεί, θα κοντραριστούν η «βασίλισσα» και οι Βαυαροί, με την αναμέτρηση να διεξάγεται επί ισπανικού εδάφους τη Μεγάλη Παρασκευή (18/04), στις 22:00.

Ο νικητής, θα αντιμετωπίσει στα playoffs τον Ολυμπιακό, που παραμένει η μοναδική ομάδα που δεν ξέρει ακόμα τον αντίπαλό της στον δρόμο για το Final 4.

Όσο για τον Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου; Έμεινε εκτός συνέχειας, έχοντας δώσει μεγάλη μάχη στο Μόναχο.

Υπενθυμίζεται ότι τα playoffs θα ξεκινήσουν την Τρίτη του Πάσχα, 22 του μήνα και θα ολοκληρωθούν το αργότερο στις 7 Μαΐου.

Τα ζευγάρια

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου

Φενέρμπαχτσε-Παρί

Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές

Μονακό-Μπαρτσελόνα

