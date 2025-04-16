Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ: Ραντεβού με την ιστορία ο Δικέφαλος για την 3η ευρωκούπα

Έτοιμος να γράψει ιστορία ξανά ο ΠΑΟΚ!



Μετά από 29 χρόνια ο «δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε μεγάλο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, διεκδικώντας το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων τοΥ 1991 και το Κύπελλο Κόρατς πέντε χρόνια αργότερα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε μια σπουδαία πορεία για να φτάσει ως εδώ, καταφέρνοντας αρχικά να προκριθεί από όμιλο με Πόρτο και Ζολόνσκι και Λίμπουργκ, ενώ στον δεύτερο γύρο επιβίωσε από τις αναμετρήσεις με Κάλεβ/Κράμο, Οραντέα και Ντιζόν. Ακολούθησαν τα δύο ματς των προημιτελικών με τη Φρίμπουργκ, την οποία και απέκλεισε με νίκη στο «Παλατάκι» μετά την ιστορική ισοπαλία στο πρώτο, εκτός έδρας ματς.



Το πρώτο κομμάτι της ιστορίας, ωστόσο, γράφτηκε στις ομηρικές «μάχες» με τη Σολέ, η οποία ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο. Μπορεί στο πρώτο ματς, της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ να ηττήθηκε με έναν πόντο (88-89), όμως στο δεύτερο παιχνίδι της Γαλλίας κατέθεσε ψυχή και επικράτησε στην παράταση 90-88 παίρνοντας εκείνος την επική πρόκριση.



Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, βρίσκεται από χθες (15/04) στη Χώρα των Βάσκων, θέλοντας να πάρει το αποτέλεσμα, που θα τη θέσει ως το μεγάλο φαβορί για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στο «Παλατάκι». Το ευτυχές για τον Μάσιμο Καντσελιέρι είναι ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως αγωνιστικό πρόβλημα, αφού έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του.



Στην αντίπερα όχθη η Μπιλμπάο μπορεί να μην έχει κατακτήσει κάποιο ευρωπαϊκό τρόπαιο, όμως ζει ξανά μέρες 2013, όταν και είχε φτάσει στον τελικό του Eurocup. Οι γηπεδούχοι είναι, οριακά, το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, όμως γνωρίζουν ότι το έργο τους κόντρα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης μόνο εύκολο δεν είναι.



Στην πορεία της η Μπιλμπάο βρέθηκε στον ίδιο όμιλο με Πριεβίζντα, Κουταΐσι και Μπάλκαν, τερματίζοντας πρώτη και αήττητη. Στον δεύτερο γύρο, οι Βάσκοι τερμάτισαν δεύτεροι στον όμιλό τους, πίσω από τη Σολέ, αφήνοντας πίσω τους τη Σάσαρι και τη Λε Πορτέλ. Ακολούθησαν τα ματς με την Τόφας στα προημιτελικά, ενώ στους «4» ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντζόν.



Στα αγωνιστικά o προπονητής της ομάδας, Ζάουμε Πονσαρνάου, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, καθώς εκτός μάχης έχουν τεθεί οι τόσο ο Ισλανδός σέντερ Τίργκβι Χλίνασον λόγω ενοχλήσεων, όσο και ο Ισπανός φόργουορντ Τσάβι Ραμπασέδα, λόγω έντονης αδιαθεσίας.



Το τζάμπολ της σπουδαίας αναμέτρησης είναι στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 και ραδιοφωνική από τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σε περιγραφή Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.

