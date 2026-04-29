Διάσταση απόψεων ανάμεσα σε Euroleague και Κέντρικ Ναν…

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια Αρχή δημοσίευσε το κόψιμο του Μπράνκου Μπαντιό στον Ναν στο χθεσινό Game 1 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR και το κρίσιμο break του «επτάστερου», στους λογαριασμούς της στα social media.

Συνοδεύοντάς το με την χαρακτηριστική ατάκα: «Ο Μπαντιό από το ΠΟΥΘΕΝΑ με την chase down απόρριψη, τι ΜΠΛΟΚ».

Ωστόσο, ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR είχε εντελώς διαφορετική άποψη, την οποία και εξέφρασε μέσω σχετικού σχολίου, στο οποίο -ουσιαστικά- έκανε λόγο για παράβαση εναντίον του…

«Μπλοκ; Δεν θα έπεφτα έτσι με τέτοιο μομέντουμ από ένα καθαρό μπλοκ. Δεν το πιστεύω», ήταν η απάντηση του Ναν στην Euroleague, με τα σχόλια που ακολούθησαν στο post να είναι στο ίδιο ή ακόμα πιο… καυστικό μήκος κύματος!

Για την ιστορία, ο 31χρονος σούπερ σταρ των «πράσινων» έπεσε άτσαλα και παρέμεινε στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει, για λίγη ώρα. Όμως, στη συνέχεια σηκώθηκε και αγωνίστηκε κανονικά, για να πετύχει τη νικητήρια βολή.

