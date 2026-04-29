Ολυμπιακός: Στο «κάδρο» ο Νόα Άλεν της Ίντερ Μαϊάμι

Κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει στον Ολυμπιακό ενόψει της νέας σεζόν, με το όνομα του Νόα Άλεν να έρχεται στο προσκήνιο για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο 22χρονος αριστερός μπακ της Ίντερ Μαϊάμι φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι εξετάζουν περιπτώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών με προοπτική εξέλιξης αλλά και εμπειρία από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα.

Ο Άλεν, που αγωνίζεται στο MLS, έχει ήδη καταγράψει σημαντικό αριθμό συμμετοχών με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, είναι διεθνής με την εθνική Ελπίδων, γεγονός που ενισχύει το προφίλ του ως επένδυση για το μέλλον.

Γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο νεαρός αμυντικός ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι και σταδιακά καθιερώθηκε στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, κερδίζοντας χρόνο συμμετοχής και εμπιστοσύνη.

Στον Ολυμπιακό φαίνεται πως έχει ήδη γίνει μια πρώτη αξιολόγηση της περίπτωσής του, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν σχηματίσει πλήρη εικόνα τόσο για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά όσο και για την προοπτική μεταγραφής από την αγορά των ΗΠΑ.

Πάντως, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα έναν παίκτη που θεωρείται σημαντικό κομμάτι του ρόστερ, ενώ και το οικονομικό σκέλος ενδέχεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα.

