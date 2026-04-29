Ξέσπασμα χαράς Αταμάν-Γιαννακόπουλου μετά το ηρωικό break του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια

Εργκίν Αταμάν και Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγύρισαν με την ψυχή τους το πολύ μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια

Έβγαλε χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός και έσπασε με το «καλησπέρα» την έδρα της Βαλένθια!

Οι «πράσινοι», σε ένα ματς που είχαν τον έλεγχο από την αρχή, λίγο έλειψε να το χάσουν, όμως η μία «χρυσή» βολή του Κέντρικ Ναν και η μεγαλειώδης άμυνα των τελευταίων 2,1 δευτερολέπτων από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Μοντέρο έφεραν το 68-67 και το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα έμοιαζαν με… αιώνα, με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο! Στο πλευρό του Παναθηναϊκού ήταν και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ξέσπασε μαζί με τον Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα, βγάζοντας από πάνω του μεγάλο «βάρος» της πίεσης.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

