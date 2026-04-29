Έβγαλε χαρακτήρα ο Παναθηναϊκός και έσπασε με το «καλησπέρα» την έδρα της Βαλένθια!

Οι «πράσινοι», σε ένα ματς που είχαν τον έλεγχο από την αρχή, λίγο έλειψε να το χάσουν, όμως η μία «χρυσή» βολή του Κέντρικ Ναν και η μεγαλειώδης άμυνα των τελευταίων 2,1 δευτερολέπτων από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στον Μοντέρο έφεραν το 68-67 και το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα έμοιαζαν με… αιώνα, με την αγωνία να χτυπάει κόκκινο! Στο πλευρό του Παναθηναϊκού ήταν και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ξέσπασε μαζί με τον Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα, βγάζοντας από πάνω του μεγάλο «βάρος» της πίεσης.

Δείτε το βίντεο:

Valencia son hücumu değerlendirmedi ve Panathinaikos maçı kazandı. Maç biter bitmez koç Ergin Ataman hemen başkan Dimitris Giannakopoulos’un yanına koştu ve birlikte sevindiler.👀 pic.twitter.com/W7fiohp69T — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 28, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.