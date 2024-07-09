Πιο δημοφιλής παίκτης της Stoiximan Basket League για τη σεζόν 2023-24 αναδείχθηκε ο Κέντρικ Ναν.



Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ ήταν και μέλος της καλύτερης πεντάδας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

Έτσι, ο Αμερικανός διαδέχτηκε τον, που είχε αναδειχθεί δύο σερί σεζόν πιο δημοφιλής παίκτης του πρωταθλήματος.Παράλληλα, οέστειλε και μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν, κάνοντας λόγο πως: «Ας το πάμε σε ένα επίπεδο που δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό μπάσκετ».«Ο Κέντρικ Ναν στην «παρθενική» του σεζόν στην Stoiximan Basket League ψηφίστηκε όχι μόνο μέλος της Καλύτερης Πεντάδας αλλά και Πιο Δημοφιλής Παίκτης!Η ανάδειξη του Πιο Δημοφιλή Παίκτη της Stoiximan Basket League 2023-24 γίνεται αποκλειστικά από τις ψήφους του φίλαθλου κοινού.Ο 29χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR επικράτησε στην ψηφοφορία με ποσοστό 28,44% (662 ψήφους) έναντι 24,23% του συμπαίκτη του, Κώστα Σλούκα, που πήρε το 24,23% (568) και του Βασίλη Τολιόπουλου του Άρη Midea, ο οποίος συγκέντρωσε το 11,18% των προτιμήσεων (262).Ο Ναν «διαδέχεται» τον Σάσα Βεζένκοφ, που είχε αναδειχθεί για δύο σερί σεζόν Πιο Δημοφιλής Παίκτης.«Αισθάνομαι υπέροχα που είμαι ο πιο δημοφιλής παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα, παρόλο που πιστεύω ότι είμαι συγκρατημένος και χαμηλών τόνων ως άνθρωπος», δήλωσε για την διάκριση του ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» και επισήμανε: «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δουλεύω πάνω στις δυνατότητές μου και να μαθαίνω το μπάσκετ κάθε μέρα και καλύτερα. Απολαμβάνω το γεγονός ότι λαμβάνω μεγάλη αναγνώριση για αυτό».«Ναι, περίμενα να έχω μια επιτυχημένη σεζόν όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό», απάντησε ο Ναν σε ερώτηση σχετικά με τις προσδοκίες του για την παρουσία του στους «πράσινους» όταν υπέγραφε στον Παναθηναϊκό AKTOR.«Περίμενα ότι θα έχω μια καλή ευκαιρία να δείξω τί μπορώ να κάνω», εξήγησε ο 29χρονος σούτινγκ γκαρντ των «πρασίνων» και τόνισε: «Γνωρίζω πως πάντοτε θα είμαι καλός όταν δουλεύω τόσο σκληρά όσο τη σεζόν που μας πέρασε. Είμαι πολύ χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας».«Πιστεύω πως την επόμενη σεζόν θα είμαι ακόμη καλύτερος», συνέχισε ο Ναν και υπογράμμισε: «Προετοιμάζω τον εαυτό μου ψυχικά και σωματικά ώστε να πάω στο επόμενο επίπεδο».«Φίλοι του Παναθηναϊκού, ας το πάμε σε ένα επίπεδο που δεν έχει δει ποτέ το ελληνικό μπάσκετ», ήταν το μήνυμα του Δημοφιλέστερου Παίκτη της Stoiximan Basket League 2023-24 προς τους φίλους της ομάδας του».

