Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αναφορικά με τα μεταγραφικά μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM o Nίκος Αθανασίου.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού, συζητώντας στους 94,6 με τον Νίκο Ράλλη, μίλησε αρχικά για την πρώτη προπόνηση της ομάδας, στο Κορωπί, μετά την επιστροφή από την Αυστρία, αλλά και το πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας και η φανέλα της επόμενης σεζόν.



«Θα μειωθεί η ένταση των προπονήσεων τις επόμενες ημέρες, ενόψει και του πρώτου ματς των προκριματικών. Πιθανό την επόμενη εβδομάδα να υπάρχει και νέος παίκτης στο Κορωπί, πλην των επιστροφών. Την επόμενη εβδομάδα τα διαρκείας, μαζί με τη φανέλα»



Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά ο Νίκος Αθανασίου, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα από την Αργεντινή για τον Έντσο Ντίας, υπογράμμισε ότι οι πράσινοι έχουν μια συγκεκριμένη περίπτωση στα υπόψιν τους για τα εξτρέμ, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να κρατά ζεστό το θέμα του Γιαννούλη, όσο ο Έλληνας μπακ δεν κλείνει σε κάποια ομάδα



Τέλος μίλησε και για τον Φώτη Ιωαννίδη, τονίζοντας ότι στη σημερινή συγκέντρωση της ομάδας στο Κορωπί θα υπάρχει καθαρή εικόνα για το αν ο Έλληνας φορ θα είναι διαθέσιμος στα ματς του δεύτερου προκριματικών του Europa League.

