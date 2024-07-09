ΠΑΟΚ: Ξεπέρασε τον περσινό αριθμό των διαρκείας μόλις μια μέρα μετά την προθεσμία των ανανεώσεων

Κάνουν «φτερά» τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου!



Η κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει δημιουργήσει κλίμα αισιοδοξίας στους φίλους των Θεσσαλονικιών, που θέλουν να είναι δίπλα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, αρχή γενομένης με τα προκριματικά του Champions League.

Την περσινή σεζόν είχαν διατεθεί 11.120 κάρτες διαρκείας, ενώ τώρα έχει ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός από την πρώτη ημέρα μετά την προθεσμία για τις ανανεώσεις τους.

