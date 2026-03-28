Ο Κέντρικ Ναν με 25 πόντους ήταν ο πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στην εντός έδρας νίκη του με 107-97 επί της Μονακό, που ήταν η τέταρτη συνεχόμενη στην Ευρωλίγκα.

Στις δηλώσεις του στη Euroleague TV, ο Αμερικανός σούπερ σταρ τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι σε mode MVP και πως όλα ξεκινούν τώρα στη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν:

«Είμαι σε mode MVP. Όλα ξεκινούν τώρα. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε τη νίκη».

Για το πρόγραμμα που ακολουθεί και τις 4 σερί νίκες: «Είναι τρομερό. Είναι το μομέντουμ που χρειαζόμαστε για τα ματς που έρχονται. Νιώθουμε την ενέργεια. Ήταν ένα τρομερό βράδυ Παρασκευής. Θα έχουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε για το επόμενο ματς».

Για την έξτρα προπόνηση που κάνει με τον Λεσόρ: «Δουλεύουμε σκληρά. Αυτό είναι το DNA. Δουλεύουμε και φαίνεται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, η σκληρή δουλειά κάνει τη διαφορά».

