Showtime με 100άρα από τον Παναθηναϊκό, έκανε μια... χαψιά τη Μονακό

Συνεχίζει την αντεπίθεσή του ο Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν διέλυσε με σκορ 107-97 τη Μονακό στο κατάμεστο «Telekom Center Athens» για την 34η αγωνιστική της Euroleague, φτάνοντας τα τέσσερα συνεχόμενα ροζ φύλλα στη διοργάνωση.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 20-14 και έριξαν τους Μονεγάσκους στο 19-15, καλύπτοντας ταυτόχρονα, έστω και με... ρίσκο, τη διαφορά της ήττας τους στο Πριγκιπάτο. Ήταν ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Το ματς ήταν ισορροπημένο μόνο στην πρώτη περίοδο (15-16), όταν οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να σκοράρουν με... τίποτα. Από τη στιγμή που τα σουτ του Παναθηναϊκού άρχισαν να μπαίνουν με πιο φυσιολογικό ρυθμό, οι «πράσινοι» ξέφυγαν και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, παίρνοντας μετά από καιρό ένα εύκολο ροζ φύλλο, ακόμη και αν κόντεψαν να χάσουν με... αυτοκτονία τη διαφορά.

Πολλοί ήταν οι πρωταγωνιστές των νικητών, με τον Κέντρικ Ναν να έχει 25 πόντους και τον Ματίας Λεσόρ να κάνει πολύ καλή εμφάνιση με 9 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ακόμη ένα θετικό ματς του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις που είχε 12 πόντους, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του Τι Τζέι Σορτς, που μέτρησε 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ. 11 πόντους είχε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και 10 ο Κώστας Σλούκας, που μοίρασε και 7 ασίστ.

Στην επόμενη (35η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στη Σόφια, απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (02/04, 20:00), σε ένα επίσης κρίσιμο παιχνίδι.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε από τον Σορτς, που έκλεψε και πέτυχε γκολ φάουλ στο ανοιχτό γήπεδο για το 3-0. Ο Χέιζ έβαλε τους πρώτους πόντους των Μονεγάσκων με κάρφωμα (3-2), με τους Λεσόρ και Ναν να εκμεταλλεύονται τα πολλά λάθη της Μονακό για το 7-2. Ο Νέντοβιτς μείωσε με τρίποντο (7-5), με τους Χέιζ-Ντέιβις και Σορτς να γράφουν το 11-7. Ο Μπλόσομγκεϊμ κάρφωσε στο τρανζίσιον (11-9), ενώ ο Οκόμπο με τρίποντο έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (11-12). Ο Όσμαν με τον Χουάντσο επανέφεραν μπροστά τον Παναθηναϊκό (15-14), ενώ ο Μίροτιτς διαμόρφωσε το 15-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Τολιόπουλος ευστόχησε από μέση απόσταση, ενώ στην επόμενη φάση πέτυχε απίθανο γκολ φάουλ για το 20-19. Ο Φαρίντ σκόραρε με φόλοου, όμως ο Οκόμπο του απάντησε με λέι απ και ο Μίροτιτς με τρίποντο ισοφάρισε σε 24-24. Ο Χουάντσο έσπασε το «ρόδι» με το πρώτο τρίποντο των γηπεδούχων (27-24), ενώ ο Φαρίντ με κάρφωμα και φάουλ έγραψε το 30-26. Ο Νέντοβιτς έφερε ξανά κοντά τη Μονακό με βολές, όμως ο Γκριγκόνις ευστόχησε σε τρίποντο για το 33-28. Μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Λιθουανού, ο Ναν έβαλε σουτ από τη γωνία για το 36-28. Ο Ταρπέι έδωσε λύση στους Μονεγάσκους (36-30), με τον Χουάντσο να απαντάει με κάρφωμα για το 38-30. Ο Σλούκας με γκολ φάουλ διαμόρφωσε την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (40-30), με τον Ναν να ευστοχεί για τρεις, γράφοντας το 43-31. Ο Γκριγκόνις ευστόχησε ξανά σε τρίποντο, ενώ οι Λεσόρ και Ναν εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 υπέρ του Παναθηναϊκού (50-33).

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Οκόμπο (52-38), ενώ ο Λεσόρ με κάρφωμα έγραψε το 54-38. Ο Στραζέλ απάντησε με φλόουτερ (54-40), με τον Μπλόσομγκεϊμ να μειώνει με γκολ φάουλ στον αιφνιδιασμό, γράφοντας το 55-42. Οι κακές επιθετικές επιλογές του Παναθηναϊκού έφεραν πιο κοντά τη Μονακό με βολές του Ντιαλό (55-44), με τον Χέιζ-Ντέιβις να σκοράρει από μέση απόσταση και τον Οκόμπο να απαντάει για το 57-46. Ο Λεσόρ πέτυχε καλάθι και φάουλ (60-46), με τους Οκόμπο και Ναν να ανταλλάζουν τρίποντα για το 63-49. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έβαλε ακόμη ένα μακρινό σουτ (66-51), με τον Σλούκα να ανεβάζει τη διαφορά βάζοντας 8 σερί πόντους για το 74-55. Η Μονακό κατάφερε να μειώσει με Νέντοβιτς και Οκόμπο (76-62), πριν ο Φαρίντ γράψει το 78-62 με δύο βολές.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Μίροτιτς ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων και ο Ναν απάντησε με γκολ φάουλ για το 81-65. Ο Νέντοβιτς βρήκε επίσης στόχο από μακριά (81-68), με τον Ναν να συνεχίζει αυτόν τον… χορό, γράφοντας το 84-68. Ο Μπεγκαρέν πέτυχε δύσκολο γκολ φάουλ (84-71), με τον ασταμάτητο σε αυτό το διάστημα Ναν να σκοράρει στο τρανζίσιον για το 88-73. Ο Όσμαν ανέβασε εκ νέου τη διαφορά με τρίποντο (91-75), πριν ο Νέντοβιτς πάει στη γραμμή για δύο εύστοχες βολές (91-77). Η Μονακό μείωσε μετά από ώρα στους 10 με Χέιζ και Οκόμπο (91-81), όμως ο Χέιζ-Ντέιβις με δύο βολές έγραψε το 93-81. Ο Οκόμπο πήγε στο καλάθι και πήρε και το φάουλ (93-84), με τον Σορτς να βάζει σημαντικό σουτ για το 95-84. Ο Χέιζ-Ντέιβις τέλειωσε το ματς με τρίποντο (98-84), με τον Μπλόσομγκεϊμ να καρφώνει εντυπωσιακά για το 98-86. Ο Σορτς υπέγραψε την κατοστάρα, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη και να καλύπτει παράλληλα τη διαφορά από την ήττα του στο Πριγκιπάτο.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97.



