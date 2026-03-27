Mε το… αριστερό στη νέα μέρα της Εθνικής

Η Εθνική ηττήθηκε με 1-0 από την Παραγουάη σε φιλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο ξεκίνημα της νέας αρχής για τη γαλανόλευκη.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε στο 52' με εκτέλεση φάουλ ο Ντιέγκο Γκόμες για τους φιλοξενούμενους, που το προσεχές καλοκαίρι θα παίξουν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

H ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που άφησε πίσω την ανεπιτυχή αποστολή στα προκριματικά του Μουντιάλ, έχοντας το βλέμμα σε Nations League και προκριματικά Euro, έδειξε κάποια πράγματα ως σύνολο μόνο στο πρώτο μέρος. Το επόμενο τεστ είναι την Τρίτη απέναντι στην Ουγγαρία εκτός έδρας.

Στο μυαλό του κόουτς:

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Βλαχοδήμος στο τέρμα, Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος στα στόπερ, με Ρότα και Γιαννούλη στα μπακ, ενώ Κουρμπέλης και Μουζακίτης στα χαφ, ο Καρέτσας στο δεξί άκρο και ο Τζόλης στο αριστερό, με τον Μπακασέτα… πλέι μέικερ και τον Δουβίκα στην κορυφή.

Με 4-3-3 η Παραγουάη. Στο τέρμα ο Ολιβέιρα, στην άμυνα Γκόμες και Αλντερέτε στα στόπερ, Μπενίτες και Αλόνσο τα μπακ, με την τριάδα Ρομέρο, Μπομπαντίγια και Ντ. Γκόμες στα χαφ. Ενσίσο, Αλμιρόν και Σανάμπρια εκείνη στην επίθεση.

Το ματς

Η Εθνική μας ήταν εκείνη που είχε την μπάλα στα πόδια της από την αρχή, αλλά η πρώτη υποψία φάσης έγινε από την Παραγουάη. Όταν Ενσίσο και Γκόμες συνεργάστηκαν και πήραν το κόρνερ, που δεν απέφερε κάτι παραπάνω.

Στο 4’ η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει κάτι καλό, με τους Γιαννούλη και Τζόλη να συνεργάζονται από τα αριστερά, τον τελευταίο να κάνει το γύρισμα, αλλά ο Καρέτσας δεν βρήκε μπάλα και αυτή απομακρύνθηκε.

Στο 5’ η γαλανόλευκη είχε μεγάλη φάση για το 1-0, με το σκαφτό τελείωμα του Δουβίκα να στέλνει την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ολιβέιρα.

Στο 11’ η Παραγουάη είχε καλή στιγμή, με τον Σανάμπρια να κάνει γυριστό που δεν προβλημάτισε τον Βλαχοδήμο και η μπάλα απομακρύνθηκε. Στο επόμενο λεπτό το σουτ του Μουζακίτη κόντρα και ο Ολιβέιρα μάζεψε χαμηλά.

Στο 19’ η Ελλάδα είχε καλή στιγμή, με τον Μπακασέτα να στέλνει την μπάλα λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία με εκτέλεση φάουλ.

Έξι λεπτά μετά η Παραγουάη είχε πολύ επικίνδυνη επίθεση, με τον Ντ. Γκόμες να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά και τον Μαυροπάνο να κόβει με τακουνάκι. Στο 33’ η Ελλάδα είχε μεγάλη φάση, με τον Ρότα να παίζει κάθετα για τον Καρέτσα που εκτέλεσε με το δεξί και ο αντίπαλος γκολκίπερ το έβγαλε.

Η Ελλάδα είχε φάση και στο 38’, με τον Τζόλη να βρίσκεται σε θέση βολής, αλλά εκτέλεσε χαμηλά, αδύναμα και άστοχα. Στο επόμενο λεπτό η Παραγουάη έγινε επικίνδυνη, με τον Αλμιρόν να κάνει το γύρισμα από τα αριστερά και μετά από κόντρες ο Ενσίσο δεν μπόρεσε να εκτελέσει καλά με προβολή.

Στο 42’ η Ελλάδα μπορούσε να προηγηθεί, με τον Γιαννούλη να τροφοδοτεί από τα αριστερά τον Δουβίκας που από θέση βολής πλάσαρε και ο Ολιβέιρα μπλόκαρε.

Η τελευταία καλή στιγμή στο πρώτο μέρος άνηκε στην Παραγουάη, με τον Ενσίσο να φεύγει πολύ γρήγορα στην κόντρα, κάνοντας πλασέ με το αριστερό λίγο έξω.

Η Παραγουάη εμφανίστηκε πιο δραστήρια μετά την ανάπαυλα και βρήκε ένα γρήγορο γκολ. Από εξαιρετική ενέργεια του Ενσίσο πήρε φάουλ λίγο έξω από την περιοχή. Ο Ντιέγκο Γκόμες το εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα στην κλειστή γωνία του Βλαχοδήμου, ανοίγοντας το σκορ στο 52’.

Στο επόμενο λεπτό η Ελλάδα είχε προβολή του Τζόλη έξω μετά από γέμισμα του Καρέτσα.

Στο 59’ η Παραγουάη είχε πολύ καλή στιγμή με τον Ενσίσο να ταλαιπωρεί τον Ρότα και να πλασάρει με το δεξί, αλλά ο Βλαχοδήμος έπεσε αριστερά και έσωσε.

Από εκεί και μετά υπήρξαν σποραδικά κάποιες καλές στιγμές, με τις ατομικές προσπάθειες από Κωνσταντέλια και Τετέι για την Εθνική, που είδε το πολύ δυνατό σουτ του Τριάντη να περνάει εκτός στο 72’.

Το φιλμ του αγώνα

MVP: Ο Ντιέγκο Γκόμες. Μοιραία τα βλέμματα πέφτουν πάνω του, καθώς πέτυχε με εκτέλεση φάουλ το νικητήριο γκολ. Πολύ καλός και επικίνδυνος ήταν σε ολόκληρο το ματς ο Ενσίσο.

Σφυρίχτρα: Φιλικό ήταν δεν είχε πολλά πράγματα από πλευράς διαιτησίας. Λίγο πριν το τέλος ζητήσαμε πέναλτι σε μαρκάρισμα πάνω στον Κωνσταντέλια από τον Οχέντα. Υπάρχει επαφή χαμηλά, αλλά είναι οριακά εκτός περιοχής. Δόθηκε κόρνερ. Δεν αξίζει να σταθούμε σε κάποια άλλη φάση.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος - Ρότα (75’ Βαγιαννίδης), Μαυροπάνος (83’ Ρέτσος), Χατζηδιάκος, Γιαννούλης (75’ Τσιμίκας) - Κουρμπέλης (61’ Τριάντης), Μουζακίτης (75’ Ζαφείρης) - Καρέτσας (61’ Μασούρας), Μπακασέτας (61’ Κωνσταντέλιας), Τζόλης (61’ Τετέι) - Δουβίκας (86’ Παυλίδης)

Στον πάγκο: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Κουλιεράκης, Κοντούρης.

Παραγουάη (Γκουστάβο Άλφαρο): Ολιβέιρα - Μπενίτες, Γκόμες, Αλντερέτε (60’ Γκαλάρσα), Αλόνσο (79’ Μαϊντάνα) - Μπομπαντίγια (60’ Κανάλε), Ρομέρο (79’ Οχέντα), Ντ. Γκόμες (60’ Μαουρίσιο) – Ενσίσο (68’ Σόσα), Αλμιρόν (68’ Καμπαγέρο), Σανάμπρια (79’ Άρσε)

Στον πάγκο: Φερνάντες, Γκιλ, Βελάσκες, Κάσερες, Σόσα, Άβαλος, Καμπαγιέρο

