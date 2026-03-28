Ο Παναθηναϊκός καθάρισε τη Μονακό με χαρακτηριστική άνεση (107-97), συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία που τον εδραιώνει στην πρώτη εξάδα της Ευρωλίγκας.

Μετά το φινάλε του αγώνα στο «T-Center», ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποχώρησε κατευθείαν.

Ο Ισπανός φόργουορντ ένιωθε αδιαθεσία και φάνηκε να έχει πόνους στο στομάχι, με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Μένει να φανεί ασφαλώς το τι συμβαίνει με τον Χουάντσο, καθώς σε λίγες ημέρες υπάρχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.

