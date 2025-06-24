Πρώτο δείγμα Νίκολιτς: Ένταση, απαιτήσεις και οι ρόλοι των Κουτέσα-Καλοσκάμη

Η πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς στην Ολλανδία μπορεί να καθυστέρησε να ξεκινήσει χθες (23/06), είχε, ωστόσο, έντονο ρυθμό και απαιτήσεις, παρά την κόπωση των παικτών από το ταξίδι. Ο Σέρβος τεχνικός έδειξε από την αρχή ότι δεν χαρίζεται, με συνεχείς οδηγίες και πίεση για ένταση και συγκέντρωση.



Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δίτερμα, στο οποίο δεν συμμετείχε ο Έρικ Λαμέλα για προληπτικούς λόγους. Ο Νίκολιτς μοίρασε τους παίκτες σε δύο ομάδες, με τον Κουτέσα να αγωνίζεται στον άξονα, κοντά στον επιθετικό, δείχνοντας πως προορίζεται για ρόλο πίσω από τον φορ και όχι στα άκρα. Ο Καλοσκάμης, από την άλλη, πήρε θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, παρουσιάζοντας ενέργεια και καλή εικόνα, ενώ είχε και ένα δοκάρι σε φάση με άδειο τέρμα.

Ο Ελίασον ξεχώρισε με δύο γκολ και γενικά πολύ θετική παρουσία, δείχνοντας διάθεση και φρεσκάδα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Το δίτερμα είχε ένταση, δυνατές μονομαχίες και αρκετό πάθος, με τον Μουκουντί να ξεχωρίζει για την αποφασιστικότητά του στις προσωπικές μονομαχίες.

«Πλησιάσει στην ΑΕΚ ο Ντιν Τζέιμς»

Νέο δημοσίευμα στο εξωτερικό και δη ιστοσελίδας της Ινδονησίας, τονίζει ότι ο αριστερός μπακ της εθνικής ομάδας της χώρας, Ντιν Τζέιμς, βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής κατέκτησε, θυμίζουμε, πρόσφατα το Κύπελλο Ολλανδίας (KNVB Cup) με την

Γκόου Αχέντ Ιγκλς, γεγονός που εξασφάλισε στην ομάδα του συμμετοχή στο επόμενο Europa League.



Ο Τζέιμς είχε φέτος 25 συμμετοχές, με 2 γκολ και 2 ασίστ, και η απόδοσή του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Ένωσης. Στο ρεπορτάζ του εν λόγω Μέσου τονίζεται ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη προχωρήσει σε επαφές για την απόκτησή του, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Υπογραμμίζεται, δε, πως ο παίκτης βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και θα προσαρμοστεί εύκολα στο περιβάλλον της Ελλάδας.



Ο Γιώργος Τσακίρης, πάντως, μετέφερε χθες βράδυ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ότι ο Τζέιμς δεν είναι ψηλά στη λίστα με τους αριστερούς μπακ και ότι θα παίξει δυνατά εφόσον κινηθεί για δύο αριστερούς μπακ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

