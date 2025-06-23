O Χαλιμπέρτον υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα

Οι χειρότεροι φόβοι του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, των Πέισερς, αλλά και ολόκληρου του μπασκετικού κοινού επιβεβαιώθηκαν.

Όπως αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια,ο 25χρονος σούπερ σταρ της Ιντιάνα υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο δεξί του πόδι και σύντομα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Ο νεαρός γκαρντ των Πέισερς, που αγωνίστηκε με πρόβλημα από την θλάση στην γάμπα του ίδιου ποδιού στο Game 7 των ΝΒΑ Finals, τραυματίστηκε στα μέσα της πρώτης περιόδου, και ενώ σε εκείνο το σημείο μετρούσε ήδη 9 πόντους με 3/3 τρίποντα.

Μάλιστα, ο σοβαρός τραυματισμός του ήρθε σε μια ανύποπτη φάση, με τον ίδιο να πέφτει στο παρκέ σφαδάζοντας από τους πόνους, προτού, αποχωρήσει με λυγμούς και υποβασταζόμενος από μέλη της ομάδας.



