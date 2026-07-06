Ομπάμα: Η σκιά του κυριαρχεί ήδη στη μάχη των Δημοκρατικών για το 2028

Ο Μπαράκ Ομπάμα μπορεί να έχει αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο από το 2017, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα επιρροής στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος.

Την ώρα που η συζήτηση για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028 έχει ήδη ξεκινήσει, σχεδόν όλοι οι επίδοξοι διεκδικητές της προεδρίας αναζητούν, άμεσα ή έμμεσα, τη στήριξη ή την έγκρισή του.

Όπως αναφέρει το Axios, παρά τις ιδεολογικές διαφορές και τις εσωκομματικές συγκρούσεις που έχουν ενταθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, υπάρχει ένα στοιχείο που εξακολουθεί να ενώνει τη συντριπτική πλειονότητα των Δημοκρατικών ψηφοφόρων: η ιδιαίτερα υψηλή δημοτικότητα του πρώην προέδρου.

Ο Ομπάμα παραμένει ο δημοφιλέστερος Δημοκρατικός

Η επιρροή του Ομπάμα έγινε ιδιαίτερα εμφανής τον τελευταίο μήνα, όταν σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί που εξετάζουν το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν το χρίσμα για το 2028 ταξίδεψαν στο Σικάγο, στις 19 Ιουνίου, για τα εγκαίνια του νέου Προεδρικού Κέντρου που θα φέρει το όνομά του.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν κυβερνήτες, γερουσιαστές και ανερχόμενα στελέχη του κόμματος, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη «νοσταλγία» τους για την περίοδο της προεδρίας του.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, αποκάλυψε μάλιστα στους δημοσιογράφους ότι «κυριολεκτικά δάκρυσε» κατά την περιήγησή του στο συγκρότημα.

Η πολιτική απήχηση του πρώην προέδρου αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με έρευνα του CNN που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, το 96% των Δημοκρατικών δηλώνει ότι έχει θετική άποψη για τον Ομπάμα. Αντίστοιχα, μόλις το 71% εκφράζει θετική γνώμη για τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία δημοσκόπησης του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης Lowell σε συνεργασία με τη YouGov, σύμφωνα με την οποία ο Ομπάμα εμφανίζεται δημοφιλέστερος ακόμη και από την παγκόσμια σταρ της ποπ, Τέιλορ Σουίφτ.

Οι υποψήφιοι του 2028 αναζητούν τη «σφραγίδα» του

Η εικόνα και η πολιτική κληρονομιά του Ομπάμα εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο.

Υποψήφιοι που δίνουν δύσκολες μάχες στις εσωκομματικές αναμετρήσεις χρησιμοποιούν συστηματικά φωτογραφίες, βίντεο και αναφορές στον πρώην πρόεδρο στις προεκλογικές τους καμπάνιες, ακόμη και πρόσωπα που στο παρελθόν είχαν συγκρουστεί μαζί του, όπως η βουλευτής της Φλόριντα, Ντέμπι Βάσερμαν Σουλτς.

Παράλληλα, αρκετοί από τους επικρατέστερους διεκδικητές του χρίσματος, όπως ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζιτζ και ο γερουσιαστής της Τζόρτζια Τζον Όσοφ, υιοθετούν ακόμη και στοιχεία της χαρακτηριστικής ρητορικής του Ομπάμα, τόσο στον τρόπο ομιλίας όσο και στη δομή των πολιτικών τους μηνυμάτων.

Επιρροή χωρίς επίσημο ρόλο

Ο ίδιος ο Ομπάμα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική, ωστόσο συνεχίζει να ασκεί σημαντική επιρροή από το παρασκήνιο.

«Προσπαθώ να περάσω από τον ρόλο του παίκτη σε εκείνον του προπονητή», δήλωσε πρόσφατα στο ABC News, εξηγώντας ότι θεωρεί πλέον αποστολή του να βοηθήσει στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς Δημοκρατικών ηγετών.

Σε συνέντευξή του στο New Yorker τόνισε ότι η μεγαλύτερη προσφορά του σήμερα είναι να συμβάλει στην ανάδειξη νέων πολιτικών προσώπων που μπορούν να οδηγήσουν το κόμμα στο μέλλον, επισημαίνοντας ότι «οι καλύτεροι ηγέτες είναι εκείνοι που καταφέρνουν να αξιοποιούν το πνεύμα της εποχής».

Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίζεται ολοένα συχνότερα δίπλα σε νεότερους πολιτικούς, όπως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι και ο υποψήφιος για τη Γερουσία στο Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο.

Παρεμβάσεις ακόμη και στην τεχνητή νοημοσύνη

Παρότι αποφεύγει τις δημόσιες αντιπαραθέσεις, ο πρώην πρόεδρος εξακολουθεί να παρεμβαίνει σε σημαντικά ζητήματα στρατηγικής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Όπως αποκάλυψε στο New Yorker, πραγματοποιεί συχνά τηλεφωνικές επαφές με στελέχη του κόμματος προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας πιο ισορροπημένης πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη.

Κατά την άποψή του, οι Δημοκρατικοί δεν μπορούν να περιορίζονται σε μια απλή αντιπαράθεση με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, καθώς η ανάπτυξη της AI αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να ανατραπεί.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εάν το κόμμα δεν παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη νέα τεχνολογία, υπάρχει κίνδυνος ο λαϊκισμός να οδηγήσει τη δημόσια συζήτηση σε επικίνδυνες κατευθύνσεις.

Καθοριστικός στις τελευταίες τρεις προεδρικές αναμετρήσεις

Η παρέμβαση του Ομπάμα υπήρξε καθοριστική σε κάθε προεδρική εκλογική αναμέτρηση μετά την αποχώρησή του από την εξουσία.

Το 2016 είχε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της Χίλαρι Κλίντον, μια επιλογή που δυσκόλεψε την ενοποίηση του κόμματος μετά τις σκληρές προκριματικές απέναντι στον Μπέρνι Σάντερς.

Το 2020 κινήθηκε πιο διακριτικά, όμως εργάστηκε παρασκηνιακά ώστε οι Δημοκρατικοί να συσπειρωθούν γύρω από τον Τζο Μπάιντεν.

Αντίστοιχα, το 2024 συμμετείχε στις παρασκηνιακές διεργασίες που οδήγησαν στην απόφαση του Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία, μετά την αρνητική εικόνα που παρουσίασε στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η πολιτική περνά και μέσα από τον πολιτισμό

Ο Ομπάμα θεωρεί ότι ο πολιτισμός επηρεάζει την πολιτική περισσότερο απ' όσο συμβαίνει το αντίστροφο και γι' αυτό παραμένει ιδιαίτερα ενεργός και εκτός του πολιτικού πεδίου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, συμμετέχει στην παραγωγή νέας σατιρικής σειράς του HBO, με πρωταγωνιστή τον Λάρι Ντέιβιντ, η οποία παρουσιάζει σημαντικές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας μέσα από το χιούμορ.

Σύμφωνα με το Variety, ο ίδιος θα εμφανιστεί και σε ένα από τα επεισόδια.

Παράλληλα, διατηρεί έντονη παρουσία και στον χώρο του αθλητισμού. Στο φετινό All-Star Game του NBA βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των επισήμων και συμμετείχε σε βίντεο μαζί με τον αστέρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Άντονι Έντουαρντς.

Ο τελευταίος δήλωσε μετά τον αγώνα ότι ο Ομπάμα είναι «το αγαπημένο του πρόσωπο στον κόσμο».

Η κληρονομιά του συνδέεται με το αποτέλεσμα του 2028

Για τον Μπαράκ Ομπάμα, οι εκλογές του 2028 δεν αφορούν μόνο το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος ή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τη δική του πολιτική παρακαταθήκη.

Ο πρώην πρόεδρος έχει αναγνωρίσει ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην κορυφή της αμερικανικής πολιτικής δημιουργεί ένα ιδιαίτερο ιστορικό παράδοξο, καθώς η δική του εποχή και εκείνη του Τραμπ συμβολίζουν δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για την Αμερική.

Η οπτική αυτή αποτυπώνεται και στα απομνημονεύματά του. Αντί να εκδώσει μία ενιαία αυτοβιογραφία, επέλεξε να τη χωρίσει σε δύο τόμους. Ο πρώτος, με τίτλο «Μια Γη της Επαγγελίας», ολοκληρώνεται όχι με τη λήξη της πρώτης προεδρικής του θητείας, αλλά με την ανάδειξη του Τραμπ στην εθνική πολιτική σκηνή μέσω της θεωρίας συνωμοσίας περί της καταγωγής του Ομπάμα («birther»).

Στο τελευταίο κεφάλαιο περιγράφει το Σαββατοκύριακο της επιχείρησης που οδήγησε στην εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν, υπενθυμίζοντας παράλληλα την περίφημη σατιρική επίθεσή του εναντίον του Τραμπ στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το 2011.

«Ο Τραμπ ήταν ένα θέαμα και, στις Ηνωμένες Πολιτείες του 2011, αυτό αποτελούσε μορφή εξουσίας. Αντί να απομονωθεί για τις θεωρίες συνωμοσίας που προωθούσε, βρέθηκε πιο ισχυρός από ποτέ» γράφει χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

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