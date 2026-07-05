F-35 στην Τουρκία: Γιατί ανησυχεί το Ισραήλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ισραηλινά ΜΜΕ εκφράζουν ανησυχία λόγω του ενδεχόμενου πώλησης αμερικανικών F-35 στην Τουρκία ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενός "δώρου" προς την Τουρκία έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Ισραήλ, χωρίς να υπάρχει επίσημος σχολιασμός από την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Παράλληλα, η ανησυχία εστιάζεται στο αν ο Τραμπ θα καταφέρει να πείσει το Κογκρέσο να άρει τις αντιρρήσεις για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Ισραηλινά ΜΜΕ εκφράζουν ανησυχία ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για το ενδεχόμενο πώλησης αμερικανικών F-35 στην Τουρκία και τις γεωπολιτικές επιπτώσεις στην περιοχή.Aνταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η πρόσφατη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τουρκία θα χαρεί πολύ για ένα δώρο που θα λάβει έχει σαφώς προβληματίσει τους Ισραηλινούς. Μπορεί η κυβέρνηση Νετανιάχου να μην έχει προβεί σε κάποιον σχετικό επίσημο σχολιασμό, ωστόσο τα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα σχολιάζουν έντονα το ενδεχόμενο η Τουρκία να ενισχύσει το οπλοστάσιό της με τα αμερικανικά F-35.

Πηγή: Deutsche Welle

Το ερώτημα που τίθεται στα ισραηλινά δημοσιεύματα είναι εάν τελικά ο Τραμπ θα καταφέρει να πείσει το Κογκρέσο να άρει τις αντιρρήσεις του για την πώληση των F-35 στην Τουρκία.Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί εφικτό, οι Ισραηλινοί προβληματίζονται από το γεγονός ότι, σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, η Τουρκία θα αποκτήσει συγχρόνως και τα υψηλής τεχνολογίας εξαρτήματα που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα πλοήγησης των αμερικανικών αεροσκαφών, τα οποία παράγονται από την ισραηλινή εταιρεία ELBIT, κάτι που η ισραηλινή πλευρά δεν επιθυμεί, όπως εξηγεί σε εκτενές δημοσίευμά της η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Makor Rishon.Πολιτικές και στρατηγικές πτυχέςΟι έντονες ισραηλινές επιφυλάξεις έχουν και πολιτική διάσταση. Αρκεί να αναφερθεί ότι πριν από λίγες ημέρες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CNN Türk, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Ισραήλ «αποτελεί βάρος για την ανθρωπότητα», προκαλώντας την άμεση και οργισμένη απάντηση του Ισραηλινού ομολόγου του Γκιντόν Σάαρ, αλλά και τη δήλωση του Νετανιάχου ότι «λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις απειλές της Τουρκίας κατά της ισραηλινής εδαφικής ακεραιότητας».Ένα πρόσθετο στοιχείο, που έχει τη δική του σημασία, είναι ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν προσκλήθηκε τελικά εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.Το γεγονός επεσήμανε ο Αμίρ Μπαρ-Σαλόμ, στρατιωτικός αναλυτής του ραδιοφωνικού σταθμού του IDF, σε ανάλυσή του που δημοσιεύεται σήμερα στην εβραϊκή έκδοση της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Times of Israel. Μάλιστα, επικαλούμενος καλά πληροφορημένες ισραηλινές πηγές, υποστηρίζει ότι η απουσία ισραηλινής εκπροσώπησης οφείλεται σε επίμονη απαίτηση της Άγκυρας.Η πιθανότητα να αποκτήσει η Τουρκία τα αμερικανικά F-35 σχολιάζεται αρνητικά στο Ισραήλ και λόγω της ιδιαίτερα ευαίσθητης περιόδου που διανύει η Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ράιχμαν, Μεΐρ Τζαβεντανφάρ, μιλώντας σήμερα στο κρατικό ραδιόφωνο, τόνισε ότι, εάν η Τουρκία συμπεριληφθεί στο αμερικανικό πρόγραμμα των F-35, θα διαταραχθούν οι υφιστάμενες ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή και θα ενισχυθεί υπέρμετρα ο άξονας Τουρκίας–Κατάρ–Σαουδικής Αραβίας–Πακιστάν, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «ξεκάθαρα εχθρικός προς το Ισραήλ».Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ισραηλινά μέσα, επικαλούμενα πρόσφατο εκτενές ρεπορτάζ της ευρωπαϊκής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Euractiv, τονίζουν ότι, στην προσπάθεια αποτροπής της πώλησης των F-35 στην Τουρκία, συνεργάζονται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα κύκλοι της ελληνικής και της εβραϊκής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.Όπως επισημαίνεται, έχουν καταφέρει να βρουν συνομιλητές και συμμάχους όχι μόνο στις τάξεις των Δημοκρατικών αλλά και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

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